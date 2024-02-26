Було б найбільшим ідіотизмом в історії наших народів, якби Україна та Польща зараз посварилися, - Туск

Про це повідомляє Dziennik.

"Дефіциту в польсько-українських відносинах немає, є один критичний момент щодо експорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до Польщі в Європу без мит і без стандартів, які існують в ЄС", - заявив Туск.

Він наголосив, що країни мають знайти компроміс.

"Ми повинні знайти рішення, яке не зашкодить Україні, але польські фермери не можуть бути жертвами цього рішення. Ось і все", - сказав він.

Також Туск переконаний, що Польща є останньою країною, яка має засвідчити свою солідарність з Україною.

"Ми радше дивимося на багато інших західних країн із таким знаком питання: коли ви нарешті зрушите з місця і серйозно сприймете свої зобов’язання перед Україною в її зіткненні з Росією", - додав очільник польського уряду.

Він сподівається, що українські політики "утримаються від емоційних коментарів".

"Тут треба шукати рішення, а не шукати щось, що могло б нас розділити, тому що це було б найбільшим ідіотизмом в історії наших народів , якби ми зараз посварилися і не знайшли рішення в цьому питанні, тому що ми потребуємо одне одного, як ніколи", - сказав Туск.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

Нагадаємо, 7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста, за словами одного із організаторів акції Романа Кондрува, із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.

У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Хребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України.

23 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.