"Був би іншої думки на електричному стільці": Рибачук про заяви Путіна, що Байден вигідніший для РФ, ніж Трамп

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Трамп і республіканці загалом ведуть свою кампанію на тому, що заявляють про ефективну допомогу Україні, й на тому, що вони б дали більше зброї для закінчення війни. Це все в стилі Трампа. Він акцентує на тому, що якби був він, то робив би все швидше й краще. Втім, як би було насправді, не знає ніхто. Оскільки Трамп дуже непередбачуваний", - пояснив Рибачук.

За словами Рибачука, Україна має готуватись до будь-яких можливих сценаріїв розвитку подій після президентських виборів у США.

"Путін, між іншим, теж не дуже щирий, коли розповідає, що Байден вигідніший на посаді президента США, ніж Трамп. Гадаю, що якби посадити Путіна на електричний стілець й говорити правду, то він би зізнався, що його любов - Трамп. Там скільки звʼязків з РФ, згадати лише період президентства Трампа, коли вони напряму мали контакти з ФСБ. Щодо заяв Байдена й Трампа, які стосуються виборів, то нам не слід запалюватись як спичка від них. Нам просто потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв", - додав він.

Путін теж не дуже щирий, коли розповідає, що Байден вигідніший на посаді президента США, ніж Трамп.



Гадаю, що якби посадити Путіна на електричний стілець й говорити правду, то він би зізнався, що його любов - Трамп. Там скільки звʼязків з РФ. Згадати лише період президентства… pic.twitter.com/Eq9eR79iq5 — Еспресо (@EspresoTV) February 15, 2024