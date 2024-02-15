"Був би іншої думки на електричному стільці": Рибачук про заяви Путіна, що Байден вигідніший для РФ, ніж Трамп
Голова ГО "Центр спільних дій" Олег Рибачук вважає, що для Путіна є дуже важливою перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Трамп і республіканці загалом ведуть свою кампанію на тому, що заявляють про ефективну допомогу Україні, й на тому, що вони б дали більше зброї для закінчення війни. Це все в стилі Трампа. Він акцентує на тому, що якби був він, то робив би все швидше й краще. Втім, як би було насправді, не знає ніхто. Оскільки Трамп дуже непередбачуваний", - пояснив Рибачук.
За словами Рибачука, Україна має готуватись до будь-яких можливих сценаріїв розвитку подій після президентських виборів у США.
"Путін, між іншим, теж не дуже щирий, коли розповідає, що Байден вигідніший на посаді президента США, ніж Трамп. Гадаю, що якби посадити Путіна на електричний стілець й говорити правду, то він би зізнався, що його любов - Трамп. Там скільки звʼязків з РФ, згадати лише період президентства Трампа, коли вони напряму мали контакти з ФСБ. Щодо заяв Байдена й Трампа, які стосуються виборів, то нам не слід запалюватись як спичка від них. Нам просто потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв", - додав він.
- 15 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що чинний президент США Джо Байден вигідніший для Росії, ніж Дональд Трамп, оскільки він більш досвідчений та прогнозований.
- Напередодні у ЦПД відзначили, що Росія намагається переконати світ, що президент Володимир Путін нібито прагне миру в Україні, на відміну від США. Так РФ хоче перекласти відповідальність за війну на Штати.
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