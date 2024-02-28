"Час до середини березня": США вимагають від Ізраїлю письмових гарантій щодо використання їхньої зброї в Газі
Сполучені Штати Америки зобов'язали Ізраїль підписати запевнення щодо використання американської зброї в Газі до середини березня
Про це повідомляє Axios з посиланням на офіційних осіб США та Ізраїлю.
Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена дала Ізраїлю час до середини березня, щоб підписати листа із запевненням, що він дотримуватиметься міжнародного права при використанні американської зброї і дозволить гуманітарну допомогу в Газу.
Ймовірно, це зроблено через те, що деякі сенатори-демократи висловили занепокоєння з приводу військової кампанії Ізраїлю в Газі.
За умови, якщо Ізраїль не надасть запевнення до встановленого терміну, постачання американської зброї до цієї країни буде призупинене.
Зокрема, у меморандумі про національну безпеку, опублікованому 8 лютого, йдеться про те, що перед тим, як постачати американську зброю, країна повинна надати США "достовірні і надійні письмові запевнення" у тому, що вона використовуватиме цю зброю відповідно до міжнародного гуманітарного права.
У ньому також підкреслюється, що країна, яка використовує американську зброю в зонах конфлікту, повинна надати "переконливі і надійні письмові запевнення", що вона "сприятиме, а не свавільно відмовлятиме, обмежуватиме, або іншим чином перешкоджатиме, прямо чи опосередковано, транспортуванню або доставленню гуманітарної допомоги".
Країни, що беруть участь у конфліктах, такі як Ізраїль, мають 45 днів з дня видання меморандуму, щоб надати письмові запевнення і завірити їх у Держсекретаря США Тоні Блінкена. Інші країни мають 180 днів. Меморандум вимагає від адміністрації надавати Конгресу щорічний звіт про те, чи дотримуються країни міжнародного права.
- Нещодавно у ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена обговорює можливість використання продажу зброї Ізраїлю як важеля тиску на уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, щоб переконати його прислухатися до закликів США зменшити масштаби військової операції в секторі Гази.
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