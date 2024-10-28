Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Чекаю з нетерпінням": прем'єр Фінляндії анонсував візит Зеленського до Рейк'явіка

"Чекаю з нетерпінням": прем'єр Фінляндії анонсував візит Зеленського до Рейк'явіка

Світлана Кравченко
28 жовтня, 2024 понедiлок
07:29
Світ на фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та президент України Володимир Зеленський

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у неділю, 27 жовтня, заявив що у нього запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Рейк'явіку

Зміст

Про це він написав у соцмережі Х.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Зеленським на засіданні Нордичної ради в Рейк'явіку", -йдеться у повідомленні.

Водночас Орпо не уточнив, коли саме відбудеться зустріч.

Прем'єр зазначив, що Фінляндія є одним із найсильніших прихильників України в Європі.

Нордична рада проводить 76-ту сесію в Рейк'явіку з 28 по 31 жовтня. Ця сесія є політичним самітом країн Північної Європи. Головною темою цьогорічного заходу є "Мир і безпека в Арктиці". На порядку денному також можливе оновлення Гельсінської угоди. 

  • Місяцем раніше у Нью-Йорку Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом й обговорив низку важливих для України питань щодо військової допомоги та співробітництва, зокрема наголосив на потребі України у ППО.
Теги:
Новини
Володимир Зеленський
Фінляндія
підтримка України
Читайте також:
Володимир Зеленський
Автор Дар'я Куркіна
25 жовтня, 2024 п'ятниця
Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книги, донати
Сергій “Чорномор” Ліпський
Автор Світлана Кравченко
26 жовтня, 2024 субота
"Відклав термінову операцію, бо не міг підвести людей": на фронті помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Чорномор Ліпський
танк Т-90С
Автор Ксенія Золотова
27 жовтня, 2024 неділя
Батальйон "К2" захопив російський експортний танк Т-90С: чим він особливий
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
28 жовтня
07:25
Оновлено
Атака шахедів, ЗСУ
Армія РФ атакує Україну "шахедами" та КАБами: на Хмельниччині чули вибухи
07:15
Оновлено
Ілюстративне фото
У Росії заявили про атаку БПЛА: у Воронезькій області пошкоджено підприємство
06:53
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни завели кораблі у Чорному морі до місця базування
06:47
Леонардо Ді Капріо
Де Ніро та Ді Капріо закликали голосувати за Гарріс
06:02
Гітанас Науседа
"Несумісні зі зближенням із ЄС": президент Литви про вибори у Грузії
00:54
Як дрони-матки допомагають РФ у Селидовому: розповідає речник бригади "Кара-Даг"
00:20
Сенатор Джей Ді Венс відмовився називати Путіна "ворогом" і закликав до переговорів з РФ
2024, неділя
27 жовтня
23:46
Оновлено
Херсон обстріл
Окупанти вдарили з артилерії по житлових будинках Херсона: є загиблі, серед постраждалих - дитина
23:29
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
23:04
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Від початку доби на фронті зафіксували 142 боєзіткнення: РФ найбільше штурмує на Курахівському напрямку
23:00
Ексклюзив
БРІКС 2024
"Це репутаційне союзництво": експерт-китаєзнавець Єфремов про БРІКС
22:51
Ексклюзив
Грузія
"Буде два варіанти": політолог Денисенко про те, як розгортатимуться події у Грузії
22:38
путін і орбан
Не зважаючи на заплановані вуличні протести: Орбан летить до Тбілісі особисто привітати "Грузинську мрію"
22:24
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Північнокорейських військових везуть на Курщину у вантажівках з цивільними номерами, - перехоплення ГУР
22:13
Шарль Мішель
Президент Євроради Мішель закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів
21:57
Швеція
Швеція виділить новий пакет гуманітарної допомоги для України на близько $10,3 млн
21:39
Ексклюзив
Грузія ЄС
У суспільстві немає запитів на потрясіння, - експертка Іщенко про перемогу "Грузинської мрії" на виборах
21:34
Володимир Орлов
Ексзаступника голови ДніпроОДА Орлова підозрюють у вимаганні $200 тис. за оренду лісу, - ЗМІ
21:20
Брянська область
У Брянській області РФ заявили про нібито "спробу перетину" кордону з Україною озброєною групою
21:08
Ексклюзив
Грузія, Тбілісі, мітінг
Дипломат Чечелашвілі: завтра у середмісті Тбілісі буде не менше 100 тисяч протестувальників
20:58
Михайло Подоляк
"Мають повернути незаконно отримані пенсії й заплатити стільки ж зверху": Подоляк прокоментував скандали зі МСЕК
20:55
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Нових пакетів допомоги Україні має бути більше вже наступного тижня, - Зеленський
20:50
Аналітика
Шлях до перемоги: як український ОПК долає історичні труднощі та залучає міжнародні компанії. Пояснюємо
20:30
Київське водосховище
"Катастрофічно обміліло": вода у Київському водосховищі відступила від берега на сотні метрів
20:25
"Динамо" - "Шахтар" 1:1 (27.10.2024)
"Українське класичне" з бойовою нічиєю: протистояння "Динамо" з "Шахтарем" зупинилося на рахунку 1:1
20:09
Ексклюзив
Джо Байден
Чого варто очікувати від Байдена до інавгурації нового президента: думка дипломата Шамшура
20:03
OPINION
Хто воює з мертвими
20:01
Оновлено
"Олександрія" - "Інгулець" 2:1 (26.10.2024)
Двобій "Динамо" із "Шахтарем" завершився нічиєю, "Ворскла" рівна у силах з "Вересом". Розклад і результати 11-го туру УПЛ
19:53
Інфографіка
Дрон PD-2
Українські очі для американських HIMARS: що таке PD-2 і як українці створили потужний дрон перед самим повномасштабним вторгненням
19:17
Саломе Зурабішвілі
"Ми стали жертвами російської спецоперації". Президентка Грузії Зурабішвілі не визнала виборів до парламенту й сказала виходити на протести
19:15
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден
Після виборів адміністрація Байдена посилить допомогу Україні, - американський експерт Фрід
19:07
Саакашвілі
Не гайте часу, виходьте на великі протести: Саакашвілі звернувся до опозиції
19:00
Борис Джонсон оголосив про відставку
"Вкрадені маріонетковим урядом Путіна": Борис Джонсон про парламентські вибори у Грузії
18:38
Оновлено
Парламентські вибори в Грузії
Грузинська ЦВК підрахувала голоси зі 100% дільниць: "Мрія" набирає 54%
18:38
Ілон Маск
Ілон Маск працював нелегально у США на початку своєї кар'єри, його хотіли депортувати, - The Washington Post
18:30
Огляд
Атака українських БПЛА на три спиртзаводи у Росії, пожежа в районі НПЗ у Тамбовській області та дрони над тимчасово окупованим Кримом: де в росіян вибухало та палало цього тижня
18:10
морський дрон Magura V5
У РФ створюють буї для пошуку катерів-камікадзе
18:03
OPINION
Про "гнучке" курсоутворення і не тільки
17:51
танк Т-90С
Батальйон "К2" захопив російський експортний танк Т-90С: чим він особливий
17:46
Ексклюзив
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Тисяча Зеленського тхне шахрайством, звідки будуть кошти незрозуміло, - політолог Цибулько
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV