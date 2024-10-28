"Чекаю з нетерпінням": прем'єр Фінляндії анонсував візит Зеленського до Рейк'явіка
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у неділю, 27 жовтня, заявив що у нього запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Рейк'явіку
Про це він написав у соцмережі Х.
"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Зеленським на засіданні Нордичної ради в Рейк'явіку", -йдеться у повідомленні.
Водночас Орпо не уточнив, коли саме відбудеться зустріч.
Прем'єр зазначив, що Фінляндія є одним із найсильніших прихильників України в Європі.
Нордична рада проводить 76-ту сесію в Рейк'явіку з 28 по 31 жовтня. Ця сесія є політичним самітом країн Північної Європи. Головною темою цьогорічного заходу є "Мир і безпека в Арктиці". На порядку денному також можливе оновлення Гельсінської угоди.
- Місяцем раніше у Нью-Йорку Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом й обговорив низку важливих для України питань щодо військової допомоги та співробітництва, зокрема наголосив на потребі України у ППО.
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