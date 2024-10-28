"Чекаю з нетерпінням": прем'єр Фінляндії анонсував візит Зеленського до Рейк'явіка

Про це він написав у соцмережі Х.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Зеленським на засіданні Нордичної ради в Рейк'явіку", -йдеться у повідомленні.

Водночас Орпо не уточнив, коли саме відбудеться зустріч.

Прем'єр зазначив, що Фінляндія є одним із найсильніших прихильників України в Європі.

I’m looking forward to meet president @ZelenskyyUa at the Nordic Council in Reykjavik.????????



Finland is one of the strongest supporters of Ukraine in Europe. ???????????????? pic.twitter.com/ASR3lpwBRn — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) October 27, 2024

Нордична рада проводить 76-ту сесію в Рейк'явіку з 28 по 31 жовтня. Ця сесія є політичним самітом країн Північної Європи. Головною темою цьогорічного заходу є "Мир і безпека в Арктиці". На порядку денному також можливе оновлення Гельсінської угоди.