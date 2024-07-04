Чехія не визнає закордонних паспортів громадян РФ без біометричних даних

Про це заявили в міністерстві закордонних справ країни, передає Radio Prague International.

Зазначається, що відтепер перебування російських громадян без біометричного паспорта, які дозволять їх ідентифікувати зокрема за рисами обличчя та відбитками пальців, вважається нелегальним.

"Якщо громадянин Росії пред'явить у Чехії небіометричний паспорт, його перебування тут розглядатиметься як нелегальне. Паспорти старого зразка набагато легше фальсифікувати та вносити до них зміни, ніж у біометричні", – розповіла Маріана Вернер з відділу комунікацій чеського МЗС.

У матеріалі йдеться, що Прага озвучила таке рішення на засіданні компетентного органу Євросоюзу, де також запропонувала іншим країнам вжити аналогічні дії.

"Безпека є пріоритетом для нашого уряду. Ми не чекатимемо на черговий саботаж. Кожен, хто хоче залишитися в нашій країні, має надати достовірний документ. А для цього, у випадку з росіянами, вже буде недостатньо паспортів із небіометричними даними, з якими, зокрема, прибули вбивці у Врбетиці", – заявив очільник зовнішньополітичного відомства Чехії Ян Ліпавський.

Водночас він додав, що прагне надалі поширювати у Європейському Союзі необхідність обмежити пересування дипломатів РФ у Шенгенській зоні.

"Це ще один інструмент шпигунства проти демократичних країн", – пояснив Ліпавський.