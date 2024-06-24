"Я не здаюся": глава МЗС Чехії заявив, що й надалі намагатиметься обмежити пересування дипломатів РФ у Шенгенській зоні

Про це повідомляє CTK.

Зазначається, що Чехія поки що не отримала достатньої підтримки серед країн-членів ЄС щодо пропозиції про обмеження дипломатів РФ, тому не потрапила до ухваленого 14-го пакету санкцій проти Росії.

"Ми співпрацюємо на двосторонній основі з низкою країн, я надіслав листа високому представнику (Жозепу Боррелю, - ред.), який підписали інші представники країн-членів, такі як Данія, Нідерланди, усі три країни Балтії, а також Польща та Румунія", – сказав Ліпавський.

Він наголосив, що не припинить боротися.

"Я не здаюся, я продовжую, думаю і шукаю, як досягти бажаної мети", – наголосив він.

Ліпавський переконаний, що таке обмеження сприятиме безпеці Чехії та всієї Європи.

"Я роблю це з огляду на безпеку Чеської Республіки, я роблю це для того, щоб мати безпечнішу Європу, щоб ускладнити роботу її спецслужб з російського боку, мотивація зрозуміла", - сказав чеський міністр. сьогодні, додавши, що необхідно знайти рішення, яке було б успішним.

Чехія вже кілька місяців наполягає на тому, щоб ЄС обмежив пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні. За словами Ліпавського, під дипломатичним прикриттям відбувається шпигунська діяльність, що є «загальновідомим фактом».

Тож Чехія вимагає, аби російські дипломати отримували візи та посвідки на проживання, які дозволяли б пересуватися лише в межах країни перебування, а не по всьому Шенгену. Водночас він наголошує, щоб ЄС приймав лише біометричні паспорти, які складніше підробити або пов’язати з фальшивою особою. Однак деякі країни, зокрема Німеччина, Австрія, Угорщина та Італія, мають проблеми із цим, через побоювання відповідних кроків з боку Москви.