Чехія отримає 14 танків Leopard 2A4 від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні

Відповідні документи про прийом підписало чеське міноборони, передає Radio Prague International.

Акцентовано, що Прага отримає постачання від Берліна як компенсацію за допомогу Україні у війні з РФ.

Перші Leopard 2A4 Чехія отримає під завісу 2024 року, останні - до кінця 2026-го.

Видання зазначає, що раніше, протягом 2022-2023 років, Чеська Республіка отримала подібний подарунок, загальна сума якого становила близько 154 млн євро.

"Міноборони Чехії також нині веде переговори з метою придбання у ФРН для армії держави наступних 15 танків тієї ж модифікації, про що у лютому повідомив прем'єр-міністр Петро Фіала. У результаті, на озброєнні Чехії може опинитися 42 танки Leopard 2A4 і 3 ремонтно-евакуаційні машини", - додає видання.