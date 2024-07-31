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Головна Світ Чехія отримає 14 танків Leopard 2A4 від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні

Чехія отримає 14 танків Leopard 2A4 від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні

Дар'я Куркіна
31 липня, 2024 середа
20:05
Світ танк Leopard 2A4

Німеччина надасть Чехії 14 танків Leopard 2A4 і одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Büffel 3 на шасі Leopard 2A4 за допомогу Україні

Зміст

Відповідні документи про прийом підписало чеське міноборони, передає  Radio Prague International.

Акцентовано, що Прага отримає постачання від Берліна як компенсацію за допомогу Україні у війні з РФ.

Перші Leopard 2A4 Чехія отримає під завісу 2024 року, останні - до кінця 2026-го.

Видання зазначає, що раніше, протягом 2022-2023 років, Чеська Республіка отримала подібний подарунок, загальна сума якого становила близько 154 млн євро.

"Міноборони Чехії також нині веде переговори з метою придбання у ФРН для армії держави наступних 15 танків тієї ж модифікації, про що у лютому повідомив прем'єр-міністр Петро Фіала. У результаті, на озброєнні Чехії може опинитися 42 танки Leopard 2A4 і 3 ремонтно-евакуаційні машини", - додає видання.

  • 25 червня Україна отримала першу партію боєприпасів, що були закуплені в межах чеської ініціативи.
  • 28 червня повідомлялося, що до кінця 2024 року Україні мають поставити близько пів мільйона артилерійських боєприпасів у межах чеської ініціативи.
  • 22 липня стало відомо, що Україна протягом липня - серпня отримає 100 тис. боєприпасів, закуплених в межах ініціативи Чехії.
  • 24 липня стало відомо, що Чехія запустить другий проєкт із закупівлі снарядів для Києва - "Ініціатива-2025".
Теги:
Україна
Чехія
зброя
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
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