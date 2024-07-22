Україна до кінця літа отримає 100 тис. боєприпасів у межах чеської ініціативи, - очільник МЗС Ліпавський

Про це повідомив чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський, передає CTK.

За його словами, завдяки ініціативі в Україну до кінця літа доставлять 100 тис. боєприпасів.

"Протягом липня та серпня ми надішлемо загалом ще 100 000 одиниць боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб закупити більше боєприпасів, щоб ініціатива могла продовжитися у 2025 році. Ми могли б поставити до 800 000 одиниць цього року, якби у нас були гроші", - сказав Ліпавський.

Очільник чеського МЗС наголосив, що до ініціативи Чехії приєдналися 18 держав, 15 з яких уже зробили свої внески. Зазначено, що завдяки такому фінансуванню коштів для поставки в Україну 500 тис. боєприпасів до кінця року буде достатньо.

Водночас Ліпавський додав, що Чехія щодня контактує з Україною стосовно ініціативи із закупівлі боєприпасів.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.