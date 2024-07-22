Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Україна до кінця літа отримає 100 тис. боєприпасів у межах чеської ініціативи, - очільник МЗС Ліпавський

Україна до кінця літа отримає 100 тис. боєприпасів у межах чеської ініціативи, - очільник МЗС Ліпавський

22 липня, 2024 понедiлок
12:28
Світ Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях

Україна протягом липня-серпня отримає 100 тис. боєприпасів, закуплених в межах ініціативи Чехії

Зміст

Про це повідомив чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський, передає CTK.

За його словами, завдяки ініціативі в Україну до кінця літа доставлять 100 тис. боєприпасів.

"Протягом липня та серпня ми надішлемо загалом ще 100 000 одиниць боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб закупити більше боєприпасів, щоб ініціатива могла продовжитися у 2025 році. Ми могли б поставити до 800 000 одиниць цього року, якби у нас були гроші", - сказав Ліпавський.

Очільник чеського МЗС наголосив, що до ініціативи Чехії приєдналися 18 держав, 15 з яких уже зробили свої внески. Зазначено, що завдяки такому фінансуванню коштів для поставки в Україну 500 тис. боєприпасів до кінця року буде достатньо.

Водночас Ліпавський додав, що Чехія щодня контактує з Україною стосовно ініціативи із закупівлі боєприпасів.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

25 червня Україна отримала першу партію боєприпасів, що були закуплені в межах чеської ініціативи.

28 червня повідомлялося, що до кінця 2024 року Україні мають поставити близько пів мільйона артилерійських боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Теги:
Україна
Чехія
зброя
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
Світ про Україну
Читайте також:
Верховна Рада
21 липня, 2024 неділя
У парламенті утворилась неформальна коаліція "Слуг Народу", "Довіри" й колишньої ОПЗЖ, - політолог Кошель
Карта. Покровськ-Торецьк_1707
19 липня, 2024 п'ятниця
До траси Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр ворогу залишається 7-8 км, - капітан І рангу запасу ВМС України
повістка
20 липня, 2024 субота
Чи можна після отримання повістки замість ТЦК піти до рекрутингового центру: відповідь Міноборони
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.84
  • EUR
    Купівля 44.98
    Продаж 45.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 липня
12:11
На фото: Раян Рейнольдс
"Одне з найбільших хвилювань у житті": Раян Рейнольдс розповів, що зустрічався з Мадонною для зйомок "Дедпула і Росомахи"
12:05
OPINION
Дмитро Золотухін
Венс наслідує Зеленського
12:01
Жозеп Боррель
У Брюсселі розпочалася зустріч очільників МЗС країн ЄС: обговорять наслідки "миротворчого турне" Орбана
11:44
Ексклюзив
Джо Байден
"Демократична партія США показала, що здатна на нестандартні рішення": дипломат про вихід Байдена з перегонів
11:43
Огляд
світ, міжнародний огляд
Перемога Трампа може означати різку зміну трансатлантичної підтримки Києва, Європа повертається до призову на військову службу через російську загрозу. Акценти світових ЗМІ 22 липня
11:37
Оновлено
Джозеф Байден
Байден вийшов із президентських перегонів 2024 року. Реакції світу
11:32
В управління АРМА передали 4 гелікоптери й 2 літаки кримських  підприємців,  підозрюваних у фінансуванні армії РФ
11:20
Оновлено
Трагедія на канатній дорозі в Києві: рятувальники дістали з Дніпра тіло хлопця
11:20
Роберт де Ніро
Критик Трампа Роберт де Ніро відреагував на вихід Байдена з президентських перегонів
11:14
Поплічниця блогера-зрадника Лебедєва: СБУ затримала російську інформаторку, яка коригувала удари по Очакову
11:08
електроенергія
Обмеження діють протягом доби, з 18:00 застосують три черги: ситуація в енергосистемі на 22 липня
11:01
Ексклюзив
Ірина Фаріон
Не виключаю, що РФ обрала медійну людину, щоб каталізувати події в Україні, - "Інформаційний спротив" про вбивство Ірини Фаріон
10:52
Пресреліз
HR Wisdom Summit: нагороди
HR Wisdom Summit: головні інсайди українського ринку праці 
10:50
Німеччина
МЗС Німеччини створило "неформальну кризову групу" на випадок повернення Трампа до Білого дому, - FT
10:43
ракетна атака на Охматдит
Проросійські чеські ЗМІ поширюють російські фейки про ракетний обстріл Охматдиту
10:17
ФСБ
ФСБ звинуватила заступника Єрмака в нібито кураторстві організації терактів у Криму
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 липня: скільки коштують долар і євро
10:13
Джон Леннон Beatles
На аукціон виставлять окуляри Джона Леннона
10:06
OPINION
Олексій Панич
Про план Джонсона для Трампа
09:58
Білий дім
"Дякую, Джо": американці збираються перед Білим домом, скандуючи слова вдячності президенту Байдену
09:39
Ексклюзив
Маємо шанс у цьому році заблокувати Крим, - Згурець
09:26
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 117 боєзіткнень. Найгарячіше - на Покровському напрямку
09:15
Кількість поставок мікроелектроніки з Китаю та Гонконгу до Росії за 2024 рік зменшилась на 28%, - Reuters
08:51
, біля Пішохідного мосту, обірвалася канатна дорога
Обрив канатного тросу в Києві: власник атракціону обіцяє співпрацювати зі слідством
08:47
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог не має просувань: командир батальйону "Ахіллес" Федоренко про ситуацію на Харківщині
08:30
OPINION
Микола Княжицький
Трамп починає розуміти: про Україну потрібно розмовляти з Україною
08:21
Камала Гарріс
За перші години після виходу Байдена з президентської гонки кампанія Гарріс зібрала $46,7 млн
08:08
Інфографіка
ППО, обстріл, ЗСУ
За 21 липня Сили оборони ліквідували 18 ворожих танків, 51 артсистему та 1050 окупантів
08:05
OPINION
Віктор Пушкар
Воювати проти нас без українців росіяни не можуть
07:45
Оновлено
дрон, БПЛА
Міноборони РФ заявило про нібито збиття 75 БПЛА. В Туапсе палає нафтобаза
07:30
Аналітика
ракета ATACMS
Чому удари по РФ західною зброєю під питанням: позиція союзників і наслідки для фронту. Пояснюємо
06:55
Нафта
Після виходу Байдена із президентської гонки ціни на нафту підскочили у всьому світі
06:38
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
В Азовському морі чергують 2 військові кораблі РФ
06:34
Філіппіни, ВМС
Китай і Філіппіни уклали угоду про мирне співіснування у Південнокитайському морі
06:02
Камала Гарріс
Всі очільники Демпартії на рівні штатів підтримують висування Гарріс
05:36
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Ми завжди будемо вдячні за лідерство": Зеленський відреагував на вихід Байдена з президентської гонки
05:22
Карл Негаммер
Удар до Охматдиту: Австрія прийняла на лікування двох дітей
01:31
Оновлено
Засуджений у Білорусі до смертної кари німець Ріко Кригер
У Білорусі громадянина Німеччини засудили до смертної кари: як це може бути пов'язано з ФСБ та війною
00:44
електроенергія, відключення
У Житомирі відмовлялися вимикати світло по графіках, поки в інших регіонах люди сиділи по 15 годин без електрики, - нардеп Кучеренко
00:37
У Хмельницькому суд звільнив ще 50 в'язнів для служби у ЗСУ
"Віримо в ЗСУ" - це шкідлива мантра, треба навпаки - "Готуйтеся ставати ЗСУ!", - ветеран Дмитро Вербич
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV