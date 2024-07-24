Чехія запустить другий проєкт щодо закупівлі боєприпасів для України

Про це заявила міністерка оборони країни Яна Чернохова, передає Radio Prague International.

За її словами, до цього проєкту долучаться 5 збройових компаній. Наразі агентство міждержавного співробітництва при міноборони Чехії збирає інформацію стосовно того, що вони зможуть поставити Україні в наступному році.

"Це природнє продовження вже чинного механізму. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти", - розповіла Чернохова.

Акцентується, що Чехія знову буде посередником між донорами - державами ЄС і пʼятьма збройовими компаніями, які доєдналися до першої ініціативи із закупівлі снарядів.

У матеріалі зауважили, що у 2025 році компанії продовжать поставки в Україну.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.