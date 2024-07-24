Чехія запустить другий проєкт щодо закупівлі боєприпасів для України
Чехія запустить другий проєкт із закупівлі снарядів для Києва - "Ініціатива-2025"
Про це заявила міністерка оборони країни Яна Чернохова, передає Radio Prague International.
За її словами, до цього проєкту долучаться 5 збройових компаній. Наразі агентство міждержавного співробітництва при міноборони Чехії збирає інформацію стосовно того, що вони зможуть поставити Україні в наступному році.
"Це природнє продовження вже чинного механізму. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти", - розповіла Чернохова.
Акцентується, що Чехія знову буде посередником між донорами - державами ЄС і пʼятьма збройовими компаніями, які доєдналися до першої ініціативи із закупівлі снарядів.
У матеріалі зауважили, що у 2025 році компанії продовжать поставки в Україну.
Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо
17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.
Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.
22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.
2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.
Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.
25 червня Україна отримала першу партію боєприпасів, що були закуплені в межах чеської ініціативи.
28 червня повідомлялося, що до кінця 2024 року Україні мають поставити близько пів мільйона артилерійських боєприпасів у межах чеської ініціативи.
22 липня стало відомо, що Україна протягом липня-серпня отримає 100 тис. боєприпасів, закуплених в межах ініціативи Чехії.
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