Чехія планує рекордне поповнення армії: у 2026 році залучать понад 2 тисяч нових військових

Про це передає Radio Prague International.

Попередній рекорд був у 2006 році, коли на службу прийшло 2262 особи, однак наступного року цифра, ймовірно, буде перевищена.

Цьогоріч планували набрати 2100 новобранців, і цього вдалося досягти ще наприкінці серпня. До кінця року на базовому курсі залишалося близько 200 місць, які, за словами представників армії, буде успішно заповнено.

На початок 2025 року чисельність чеської армії складала 28 285 осіб, включно із військовослужбовцями Військової поліції, Військової розвідки, Замкової варти та студентів Університету оборони в Брно. Цільовий показник набору визначається на основі бюджету на наступний рік та прогнозу, скільки військових залишать службу.

Цього року різниця між кількістю нових солдатів та тих, хто завершить службу, має скласти більше 650 осіб, що стане найкращим результатом за останні п’ять років.