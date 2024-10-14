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Головна Світ Чехія цьогоріч витратила на купівлю нафти з Росії у 5 разів більше коштів, аніж на допомогу Україні, - Politico

Чехія цьогоріч витратила на купівлю нафти з Росії у 5 разів більше коштів, аніж на допомогу Україні, - Politico

Світлана Кравченко
14 жовтня, 2024 понедiлок
21:55
Світ Чехія

Чехія, один із найближчих союзників України, дозволила своїм нафтопереробним заводам заробити понад мільярд євро прибутків завдяки знижкам на російське паливо, попри те, що країна має альтернативи, щоб обходитися без нього

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Про це пише Politico із посиланням на отримані результати дослідження Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

За даними фахівців, за 2024 рік Чехія витратила понад 7 млрд євро на купівлю російських нафти і газу. Це у понад п'ять разів більше за надану допомогу Україні - для цього союзницька країна витратила 1,29 млрд євро.

Зазначається, що така ситуація стала можливою тому, що Євросоюз надав Чехії виняток із заборони на постачання російської нафти після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Мета такого винятку - надати країнам без виходу до моря додатковий час для пошуку нових паливних маршрутів.

Як пише видання, попри це у 2023 році залежність Чехії від російської нафти фактично зросла до близько 60%, всупереч намірам уряду поетапно відмовитися від закупівель у Москви. Водночас цьогоріч такий показник впав на 50%.

Автори звіту стверджують, що на ринку є більш ніж достатньо вільних потужностей, щоб Прага могла повністю припинити свою залежність від Росії.

"Чехія могла б забезпечити нормальне постачання неросійської нафти, скориставшись перевагами вільних потужностей Трансальпійського нафтопроводу, що постачає нафту з італійського порту Трієст, нафтопроводу "Адрія", що з'єднує його з нафтобазою "Дружба" у Словаччині", - заявив один з авторів дослідження Мартін Владіміров.

За його словами, Чехія вже має достатні запаси нафти й може стабільно відійти від московського експорту.

Коментуючи цю новину, уповноважений з питань санкцій України Владислав Власюк сказав Politico, що його розчаровує бачити дружні країни, які все ще обходять повну відмову від російської енергії.

"Винятки, які ЄС надав деяким своїм державам-членам, не мали на меті збільшити залежність від російської нафти, а скоріше були спрямовані на пошук альтернативних паливних шляхів", - зазначив Власюк. 

  • Нещодавно президент Чехії Петр Павел закликав Україну змиритися з тимчасовою окупацією частини території.
  • Своєю чергою МЗС України заявило, що виведення російських окупаційних військ із території України в її міжнародно визнаних кордонах є одним із пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського.
  • Пізніше заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан пояснив, що Петр Павел, говорячи про те, що Україні слід змиритися з окупацією частини територій, оцінив поточну ситуацію на фронті, як колишній генерал.
Теги:
Україна
Росія
Чехія
нафта
Війна з Росією
допомога Україні
Економіка
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