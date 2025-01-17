Через збої навігації у Вільнюсі не зміг приземлитися пасажирський літак, який прямував із Британії
У литовській столиці не зміг приземлитися пасажирський літак, який прямував із Британії. Це сталося через збої у навігації
Про це заявив керівник операційного відділу компанії Oro navigacija Томас Монтвіла у коментарі литовському суспільному мовнику LRT, передає Європейська правда.
Зазначається, що пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Лондона, мав приземлитися у Вільнюсі ввечері 16 січня, однак розвернувся і полетів до Варшави.
Після вимушеної зупинки у польській столиці він повернувся і успішно приземлився в аеропорту Вільнюса о 23:47.
Томас Монтвіла розповів, що останнім часом у Литві спостерігається багато проблем із GPS-зв'язком.
Він підтвердив, що пасажирський літак Ryanair, який мав приземлитися у Вільнюсі 16 січня ввечері, довелося перенаправити до Варшави через проблеми зі зв'язком.
"За нашими даними, у літака були перешкоди GPS, і під час посадки спрацювала так звана система попередження авіоніки про те, що літак може зіткнутися з землею, і вони вирішили летіти в запасний аеропорт у Варшаві. Там вони перевірили свої системи авіоніки і повернулися до Вільнюса", – зазначив представник навігаційної компанії.
За його словами, перешкоди GPS можуть виникати з різних причин, у тому числі через цілеспрямовані дії іноземних урядів.
"Причин може бути багато. Є недружні країни та інші речі", – сказав він.
- Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія планувала терористичні атаки не лише проти Польщі, а й проти авіаліній по всьому світу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.09 Купівля 42.09Продаж 42.69
- EUR Купівля 43.26Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе