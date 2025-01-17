Через збої навігації у Вільнюсі не зміг приземлитися пасажирський літак, який прямував із Британії

Про це заявив керівник операційного відділу компанії Oro navigacija Томас Монтвіла у коментарі литовському суспільному мовнику LRT, передає Європейська правда.

Зазначається, що пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Лондона, мав приземлитися у Вільнюсі ввечері 16 січня, однак розвернувся і полетів до Варшави.

Після вимушеної зупинки у польській столиці він повернувся і успішно приземлився в аеропорту Вільнюса о 23:47.

Томас Монтвіла розповів, що останнім часом у Литві спостерігається багато проблем із GPS-зв'язком.

Він підтвердив, що пасажирський літак Ryanair, який мав приземлитися у Вільнюсі 16 січня ввечері, довелося перенаправити до Варшави через проблеми зі зв'язком.

"За нашими даними, у літака були перешкоди GPS, і під час посадки спрацювала так звана система попередження авіоніки про те, що літак може зіткнутися з землею, і вони вирішили летіти в запасний аеропорт у Варшаві. Там вони перевірили свої системи авіоніки і повернулися до Вільнюса", – зазначив представник навігаційної компанії.

За його словами, перешкоди GPS можуть виникати з різних причин, у тому числі через цілеспрямовані дії іноземних урядів.

"Причин може бути багато. Є недружні країни та інші речі", – сказав він.