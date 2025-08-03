Чудово, що п’яниця Медведєв почав нападати на Трампа, - політолог Кузьо

Таку думку висловив британський політолог, професор Національного університету Києво-Могилянська академія Тарас Кузьо в етері Еспресо.

Ми не можемо бути впевнені ніколи з Трампом, бо він міняє свої погляди, так само як я міняю свої шкарпетки. Але нібито тепер він не може просто вийти з тої ситуації, яку він сам створив. Він не може з того вийти, бо як він, наприклад, пропускає цей дедлайн у п'ятницю 8 серпня, то він буде дуже виглядати слабеньким, не тільки перед росіянами, а й перед своїми виборцями", - сказав він.

Тарас Кузьо вважає, що це має штовхнути Президента США Дональда Трампа до міцнішої й більш жорсткої позиції щодо Росії.

"Плюс, як завжди росіяни не розуміють, коли зупинити свої пропагандистські атаки. І те, що п'янюга Медведєв почав на нього нападати, на Трампа, це чудово, це чудово, бо Трамп відреагував на це, бо він дуже агресивна людина - Трамп. Він дуже не любить, коли його атакують, він відразу атакує назад. І це якраз також буде помагати йому вирішити нарешті що ж міцнішого зробити проти Росії в п'ятницю. Сподіваємося, побачимо, але я думаю, що тут ще багато питань", - вважає британський політолог.