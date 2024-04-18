"Cтворить екологічний хаос": очільник МЗС Швеції про переспрямування нафтових танкерів РФ через Балтійське море

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом, передає The Guardian.

Він зауважив, що приблизно половина нафти, яку Росія транспортує морем, проходить через води Данії та Балтійське море. Водночас, за його словами, компанії здійснюють діяльність непрозоро та використовують міжнародні води з метою уникнути перевірок. Більстрьом підкреслив, що нафтовий флот приносить великий дохід для РФ.

"Ми всі постраждаємо, якщо виникне серйозна проблема через зіткнення або витік нафти з одного з цих кораблів, які у багатьох випадках не придатні для мореплавства. Росію анітрохи не турбує той факт, що ці кораблі можуть спричинити серйозний екологічний хаос у морях", - заявив очільник МЗС Швеції.

Також він наголосив: кожна держава - член Міжнародної морської організації відповідальна за дотримання її норм та положень і може вимагати від капітана судна, яке не є придатним до плавання, вжити заходів перед виходом з порту.

"Однак деякі скандинавські країни стурбовані реакцією Росії, якщо вони втрутяться, оскільки це може посилити переконання Москви, що Балтійське море перетворюється на "озеро НАТО", перерізаючи доступ Росії до моря з Санкт-Петербурга та інших портів, таких як Калінінград", - йдеться в повідомленні.

Водночас Більстрьом зауважив, що вступ до НАТО Швеції та Фінляндії змінив стратегічну ситуацію в Балтійському морі - тепер РФ єдина країна з балтійським узбережжям, що не входить до Північноатлантичного альянсу.