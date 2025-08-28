Данія вибачилася за багаторічну кампанію з примусового контролю за народжуваністю у Гренландії

Про це пише Reuters.

"Ми не можемо змінити те, що сталося. Але ми можемо взяти на себе відповідальність. Тому від імені Данії я хотіла б сказати: вибачте", – заявила данська премʼєрка Метте Фредеріксен.

У період з 1966 по 1991 роки данські лікарі встановлювали гренландським жінкам та дівчатам віком від 13 років внутрішньоматкові спіралі без їхньої згоди. У 2022 році уряд Данії розпочав розслідування цього, результати якого мають оприлюднити у вересні.

У 2024 році група жінок з Гренландії у віці 70 та 80 років вимагала компенсації в суді від Копенгагена за примусову кампанію з контролю над народжуваністю.