Данія вибачилася за багаторічну кампанію з примусового контролю за народжуваністю у Гренландії
Уряд Данії публічно вибачився перед жінками Гренландії через примусову кампанію контролю за народжуваністю з 1966 по 1991 роки
Про це пише Reuters.
"Ми не можемо змінити те, що сталося. Але ми можемо взяти на себе відповідальність. Тому від імені Данії я хотіла б сказати: вибачте", – заявила данська премʼєрка Метте Фредеріксен.
У період з 1966 по 1991 роки данські лікарі встановлювали гренландським жінкам та дівчатам віком від 13 років внутрішньоматкові спіралі без їхньої згоди. У 2022 році уряд Данії розпочав розслідування цього, результати якого мають оприлюднити у вересні.
У 2024 році група жінок з Гренландії у віці 70 та 80 років вимагала компенсації в суді від Копенгагена за примусову кампанію з контролю над народжуваністю.
- МЗС Данії 27 серпня викликало посла США через інформацію розвідки про американські операції впливу в Гренландії з метою посилити опозицію на Копенгаген.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.38
- Актуальне
- Важливе