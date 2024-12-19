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Головна Світ Данія виділила понад €281 млн на посилення української ППО

Данія виділила понад €281 млн на посилення української ППО

Юлія Лаврук
19 грудня, 2024 четвер
16:11
Світ Данія

У межах 23-го пакету допомоги Данія виділила Україні 2,1 млрд датських крон (понад €281 млн, – ред.) на посилення протиповітряної оборони та бойової авіації

Зміст

Про це повідомляє міністерство оборони Данії.

Там зазначили, що новий пакет допомоги містить фінансовий внесок у зміцнення української ППО та функціонування винищувачів F-16.

"Однією з найбільш нагальних потреб України зараз є можливість захистити себе від російських повітряних ударів. Тому ми визначили пріоритетом більшу підтримку протиповітряної оборони", – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

В оборонному відомстві країни також нагадали, що разом зі Швецією передадуть Україні 40 бойових машин піхоти CV90.

  • Велика Британія надасть Україні новий пакет оборонного обладнання на $286 млн, зокрема $85,5 млн підуть на посилення протиповітряної оборони.
Теги:
Новини
Україна
Данія
ППО
Війна з Росією
F-16
допомога Україні
Світ про Україну
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