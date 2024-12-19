Данія виділила понад €281 млн на посилення української ППО

Про це повідомляє міністерство оборони Данії.

Там зазначили, що новий пакет допомоги містить фінансовий внесок у зміцнення української ППО та функціонування винищувачів F-16.

"Однією з найбільш нагальних потреб України зараз є можливість захистити себе від російських повітряних ударів. Тому ми визначили пріоритетом більшу підтримку протиповітряної оборони", – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

В оборонному відомстві країни також нагадали, що разом зі Швецією передадуть Україні 40 бойових машин піхоти CV90.