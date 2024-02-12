Defense Express: Rheinmetall передаватиме Україні сотні снарядів у 2024 році
Компанія Rheinmetall планує виробляти до 200 тис. артилерійських снарядів на рік та передавати з них частину Україні
Про це повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих у етері телеканалу "Еспресо".
"Керівник німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер сказав, що при запланованій потужності підприємства у 200 тис. артилерійських снарядів на рік, нам будуть передавати декілька сотень снарядів вже цього року. Звісно, йдеться не лише про нове підприємство, на яке могли робити ставку в Rheinmetall, а й на решту підприємств. Адже до групи входить не одне підприємство, яке виготовляє снаряди. Ці підприємства розташовані не лише на території Німеччини", - зазначив він.
Компанія Rheinmetall розширює власні можливості та потужності по виробництву боєприпасів, відповідаючи на потребу часу, зауважив Рябих.
"Це дуже організована і вправна бізнес-структура. Вони роблять ставку на той продукт, який наразі є дуже затребуваний. Зараз компанія Rheinmetall активно включилась, в тому числі, і в задоволення потреб України в необхідних боєприпасах. Ми можемо розраховувати не лише на потужності цього нового заводу, який зараз будують у Rheinmetall, а й на поточні підприємства", - сказав військовий експерт.
Важливо, що запит України, інтерес Німеччини та бізнес-інтереси компанії Rheinmetall співпадають, зазначив Рябих.
"Слід нагадати, що компанія Rheinmetall дуже швидко відреагувала на потребу України у боєприпасах калібру 35 мм до зенітних танків Gepard, які були поставлені Німеччиною", - додав він.
- У березні 2023 року повідомлялося, що концерн Rheinmetall може побудувати танковий завод в Україні.
- У травні стало відомо, що на цьому заводі виготовлятимуть німецькі танки та бойові машини піхоти.
- 12 лютого 2024 року стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall почав будувати завод із виробництва снарядів у Нижній Саксонії. Компанія хоче виробляти до 200 тис. артилерійських снарядів на рік.
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