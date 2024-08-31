"Дехто каже, що він уже склеїв ласти": Кислиця написав неоднозначний твіт про Лаврова
У суботу, 31 серпня, постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця написав неоднозначний твіт про очільника МЗС України Сергія Лаврова
Неоднозначний твіт зʼявився на сторінці Сергія Кислиці у соцмережі X.
За словами постпреда України в ООН, дехто каже, що Сергій Лавров "склеїв ласти".
"Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом. Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище… Дехто каже, що він уже склеїв ласти, та все ж, за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних…", — написав Кислиця під світлиною Лаврова.
Російські державні пропагандистські ЗМІ (прим. - станом на 23:30) не оприлюднювали подібну інформацію про смерть Лаврова.
Останнє інтервʼю, яке поширювали пропагандисти з RT, фіксується о 21:28.
- 20 серпня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що після початку наступу ЗСУ в Курській області жодних перемовин між Україною та Росією бути не може.
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