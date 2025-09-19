Держдеп США схвалив можливий продаж Польщі ракетних систем Javelin на суму близько $780 млн
У четвер, 18 вересня, Державний департамент США схвалив потенційний продаж Польщі ракетних систем Javelin та супутніх логістичних елементів і програмної підтримки
Про це повідомили на сайті Агентства оборонно-безпекового співробітництва США.
Держдеп США затвердив потенційний продаж Польщі ракетних систем Javelin на суму близько $780 млн. Агентство вже направило відповідну сертифікацію до Конгресу США.
Замовлення також передбачає постачання допоміжних засобів: навчальні імітаційні ракети, охолоджувальні батареї, інструменти, запасні частини, навчання персоналу, технічну допомогу, а також логістичну підтримку та транспортування.
"Очікується, що це постачання підвищить здатність Польщі протидіяти поточним і майбутнім загрозам шляхом модернізації наявних пускових установок та збільшення оборонних запасів. Це посилить її спроможність захищати власну територію та сприятиме виконанню вимог НАТО", - йдеться у повідомленні.
- 30 серпня Держдепартамент США затвердив потенційний продаж Україні систем Patriot разом із обладнанням на $179,1 млн, а також супутникового зв’язку Starlink — орієнтовно на $150 млн.
