Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Держдеп США схвалив можливий продаж Польщі ракетних систем Javelin на суму близько $780 млн

Держдеп США схвалив можливий продаж Польщі ракетних систем Javelin на суму близько $780 млн

Марія Музиченко
19 вересня, 2025 п'ятниця
00:06
Світ Військова допомога США

У четвер, 18 вересня, Державний департамент США схвалив потенційний продаж Польщі ракетних систем Javelin та супутніх логістичних елементів і програмної підтримки

Зміст

Про це повідомили на сайті Агентства оборонно-безпекового співробітництва США.

Держдеп США затвердив потенційний продаж Польщі ракетних систем Javelin на суму близько $780 млн. Агентство вже направило відповідну сертифікацію до Конгресу США.

Замовлення також передбачає постачання допоміжних засобів: навчальні імітаційні ракети, охолоджувальні батареї, інструменти, запасні частини, навчання персоналу, технічну допомогу, а також логістичну підтримку та транспортування.

"Очікується, що це постачання підвищить здатність Польщі протидіяти поточним і майбутнім загрозам шляхом модернізації наявних пускових установок та збільшення оборонних запасів. Це посилить її спроможність захищати власну територію та сприятиме виконанню вимог НАТО", - йдеться у повідомленні.

  • 30 серпня Держдепартамент США затвердив потенційний продаж Україні систем Patriot разом із обладнанням на $179,1 млн, а також супутникового зв’язку Starlink — орієнтовно на $150 млн.
Теги:
Новини
Польща
зброя
НАТО
США
