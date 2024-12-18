Держдума РФ дозволила карати іноземців за "допомогу противнику"

Про це йдеться на сайті Держдуми.

Так, у Росії встановили відповідальність для іноземців, які, перебуваючи в Росії, надають фінансову, консультаційну та іншу допомогу противнику в діяльності, безпосередньо спрямованій проти безпеки РФ.

"Зараз для іноземців такої відповідальності немає. Також відповідальність їм загрожуватиме за конфіденційне співробітництво з ворогом", - заявив голова Комітету з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов.

Крім того, поправки припускають віднесення до держзради у формі переходу на бік противника не тільки вступ до складу збройних сил, а й добровільний перехід на службу, роботу "в інші органи й організації, які ведуть цілеспрямовану діяльність проти безпеки РФ".

"Важливо розуміти, що в ситуації, коли наші солдати й офіцери, ризикуючи життям, ведуть бій за суверенітет Росії, не існує жодних "нейтральних" або "мирних" організацій у наших ворогів. Не можна допустити, щоб на нашій території здійснювалася будь-яка робота на ворога. Отже, вона має бути відповідним чином покарана аж до довічного ув'язнення", - наголосив Піскарьов.