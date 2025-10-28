Держдума РФ ухвалила законопроєкт про залучення резервістів для захисту "критично важливих об'єктів"

Про це інформує Радіо Свобода.

Як зазначає міноборони РФ, зміна правок в законі пов'язана з "частішими випадками застосування озброєними формуваннями України далекобійних безпілотників" по території Росії.

"З метою підвищення рівня захищеності об'єктів життєзабезпечення та інших важливих для благополуччя громадян об'єктів прийнято рішення про залучення найбільш підготовлених і патріотично налаштованих громадян до виконання заходів щодо захисту цивільних об'єктів у глибині території Росії", - йшлося в офіційному повідомленні Міноборони.

Також зазначив начальник головного організаційно-мобілізаційного управління генштабу збройних сил Росії Володимир Цимлянський, що "ні про яку мобілізацію не йдеться". Резервістів буцімто не залучатимуть до участі у війні чи "виконання бойових завдань" за межами РФ.