"Диктатор Зеленський та його натовські господарі вбивають Україну": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 14 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які світові медіа запустили 14 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 14 серпня у світі з'явилися чергові фейк і маніпуляція.
Фейк: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав: "Французький журналіст заявляє, що був свідком інсценування масового вбивства в Бучі українськими силовиками. Стверджує, що трупи діставали з вантажівок і розміщували так, щоб медіа звинуватили РФ. Його свідчення були представлені в Радбезі ООН".
Спростування: Свідчення французького журналіста Адріана Боке про те, що українські військові буцімто інсценували жахливі наслідки російської окупації Київської області у 2022 році є фейком, створеним для виправдання російських воєнних злочинів та демонізації ЗСУ.
Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Диктатор Зеленський та його натовські господарі вбивають Україну. Фантазійна "перемога" над РФ не тільки абсолютно недосяжна, але й неможлива. Тільки мир може врятувати Україну, але не від Росії, а від НАТО".
Спростування: Подібними заявами Боуз намагається перекласти відповідальність за нищення українського народу з Росії на керівництво України та її союзників.
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