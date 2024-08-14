За версією ЦПД при РНБО України, 14 серпня у світі з'явилися чергові фейк і маніпуляція.

Фейк: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав: "Французький журналіст заявляє, що був свідком інсценування масового вбивства в Бучі українськими силовиками. Стверджує, що трупи діставали з вантажівок і розміщували так, щоб медіа звинуватили РФ. Його свідчення були представлені в Радбезі ООН".

Спростування: Свідчення французького журналіста Адріана Боке про те, що українські військові буцімто інсценували жахливі наслідки російської окупації Київської області у 2022 році є фейком, створеним для виправдання російських воєнних злочинів та демонізації ЗСУ.

Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Диктатор Зеленський та його натовські господарі вбивають Україну. Фантазійна "перемога" над РФ не тільки абсолютно недосяжна, але й неможлива. Тільки мир може врятувати Україну, але не від Росії, а від НАТО".

Спростування: Подібними заявами Боуз намагається перекласти відповідальність за нищення українського народу з Росії на керівництво України та її союзників.