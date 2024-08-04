Діяльності Угорщини як голови Ради ЄС потрібно надати критичну оцінку, - премʼєр Фінляндії Орпо
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що до діяльності Угорщини, яка перейняла головування у Раді Євросоюзу, потрібно поставитися з усією серйозністю і надавати їй критичну оцінку
Про це пише Yle.
Орпо вважає, що вкрай важливо, щоб Єврокомісія розглянула, зокрема, візовий виняток, наданий Угорщиною росіянам, та вжила відповідних заходів. Єврокомісія вимагає пояснень щодо літнього рішення Угорщини щодо прискореного надання віз, у тому числі громадян Росії.
"Діяльність Угорщини на посаді голови Ради ЄС також має оцінюватися дуже критично. Неможливо постійно суперечити спільною лінією ЄС. Щодо цього потрібно зайняти жорстку позицію", - заявив премʼєр Фінляндії.
Орпо також зазначив, що Фінляндія діє у цьому питанні у співпраці з іншими країнами Європейського Союзу.
- Нагадаємо, від 1 липня Угорщина перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року. Гаслом угорського головування стане видозмінений, але відомий вислів: "Зробимо Європу великою знову".
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