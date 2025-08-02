"Для безпеки нашого народу": Трамп пояснив розгортання атомних човнів
Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення розгорнути атомні підводні човни у відповідь на загрозливі заяви заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. За його словами, це зроблено для захисту американців
Про це він сказав журналістам у Білому домі.
"Ми мусили це зробити. Ми просто повинні бути обережними", — сказав Трамп, коментуючи своє рішення щодо перекидання підводних човнів у "відповідні регіони".
Він наголосив, що нещодавні заяви Медведєва містили пряму загрозу Сполученим Штатам, яку Вашингтон розцінив як недоречну.
"Тому я маю бути дуже обережним. Тож я роблю це з міркувань безпеки нашого народу", — зазначив глава Білого дому.
Трамп підкреслив, що його пріоритетом є захист американського народу.
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- У пʼятницю, 1 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наказав розмістити два атомних підводних човни в деяких регіонах у відповідь на заяви заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.
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