"Для безпеки нашого народу": Трамп пояснив розгортання атомних човнів

Про це він сказав журналістам у Білому домі.

"Ми мусили це зробити. Ми просто повинні бути обережними", — сказав Трамп, коментуючи своє рішення щодо перекидання підводних човнів у "відповідні регіони".

Він наголосив, що нещодавні заяви Медведєва містили пряму загрозу Сполученим Штатам, яку Вашингтон розцінив як недоречну.

"Тому я маю бути дуже обережним. Тож я роблю це з міркувань безпеки нашого народу", — зазначив глава Білого дому.

Трамп підкреслив, що його пріоритетом є захист американського народу.