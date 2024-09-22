"Для Росії вигідні наративи не лише про те, що РФ є найкращою країною у світі": аналітик Голубов

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Проросійськість не обов’язково визначається тим, що ти кажеш, що Росія найкраща. Можна абсолютно "критикувати", так би мовити, війну Росії проти України, але при цьому просувати тези про те, що не треба підтримувати Україну зброєю, бо це, мовляв, призведе лише до погіршення конфлікту та більших смертей. Формально це не проросійські погляди, це пацифістські погляди, погляди людини, яка не хоче, щоб гроші, наприклад, німецьких платників податків, вони йшли нібито на погану справу, але в реальності ці люди дійсно їздять до окупованого Криму, спостерігають там, наприклад, за фейковими виборами, ходять до російського посольства на прийоми. А потім фігурують у якихось розслідуваннях про те, що проросійські тези якимось чином вилізають у їхній передвиборчих кампаніях", - розповів аналітик.

Олександр Голубов вважає, що є достатньо можливостей аби працювати на російську пропаганду, і при цьому не бути відкритим російським пропагандистом.

"Тобто це не перший і не останній випадок на Заході, коли формально, нібито невідверта проросійська позиція, а насправді є захистом російських інтересів. Я думаю, що величезна кількість агентів російського впливу в Україні також завжди були патріотами та розповідали про те, як вони люблять Україну, але це не заважало їм просувати проросійські наративи, чи наративи, які є вигідними для Росії. Росії вигідні наративи не лише про те, що Росія є найкращою країною у світі, але і про те, що якісь українці є кращими за інших, або якщо якісь українці є правильнішими за інших. Є величезна кількість можливостей працювати на російську пропаганду, не будучи при цьому відвертим проросійським пропагандистом", - зазначив він.