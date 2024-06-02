Для школярів Латвії став обов'язковим предмет "Державна оборона"
З 1 вересня 2024 року в загальноосвітніх закладах Латвії стане обов'язковим навчальний предмет "Державна оборона"
Про це повідомляє Настоящее время.
З 2018 року його можна було вивчати за бажанням. Чи вводити додаткову дисципліну, вирішувало керівництво латвійських шкіл. Однак з нового навчального року цей предмет стане обов'язковим.
Згідно з навчальними планами, предмет "Державна оборона" розрахований на два роки та включає три основні модулі:
- громадянська активність, де наголос робиться на патріотичне виховання молоді;
- знайомство з системою державної оборони;
- здобуття навичок, які знадобляться, якщо Латвії загрожуватиме небезпека.
За інформацією видання, на цих уроках школярів старших класів навчатимуть орієнтуватися на місцевості, поводитися зі зброєю, стріляти та надавати першу медичну допомогу.
- У березні міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш закликав Велику Британію розглянути модель тотальної оборони, яка дозволить швидко призвати на військову службу велику кількість людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.81Продаж 44.71
- Актуальне
- Важливе