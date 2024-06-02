Для школярів Латвії став обов'язковим предмет "Державна оборона"

Про це повідомляє Настоящее время.

З 2018 року його можна було вивчати за бажанням. Чи вводити додаткову дисципліну, вирішувало керівництво латвійських шкіл. Однак з нового навчального року цей предмет стане обов'язковим.

Згідно з навчальними планами, предмет "Державна оборона" розрахований на два роки та включає три основні модулі:

громадянська активність, де наголос робиться на патріотичне виховання молоді;

знайомство з системою державної оборони;

здобуття навичок, які знадобляться, якщо Латвії загрожуватиме небезпека.

За інформацією видання, на цих уроках школярів старших класів навчатимуть орієнтуватися на місцевості, поводитися зі зброєю, стріляти та надавати першу медичну допомогу.