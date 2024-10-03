"Для забезпечення безпеки польотів": Росавіація зупинила роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську
Уранці 3 жовтня Росавіація повідомила, що "для забезпечення безпеки польотів" введено тимчасові обмеження на роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську
Про це повідомляє Росавіація.
Зазначається, що для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден Росавіація з 6 ранку ввела тимчасові обмеження у роботі аеропорту в Казані.
"Повітряна гавань тимчасово не приймає та не відправляє авіарейси", - йдеться у повідомленні.
Майже за 2 години обмеження ввели для аеропорту в Нижньокамську. Там також не приймають та не відправляють рейси.
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