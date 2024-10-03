"Для забезпечення безпеки польотів": Росавіація зупинила роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську

Про це повідомляє Росавіація.

Зазначається, що для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден Росавіація з 6 ранку ввела тимчасові обмеження у роботі аеропорту в Казані.

"Повітряна гавань тимчасово не приймає та не відправляє авіарейси", - йдеться у повідомленні.

Майже за 2 години обмеження ввели для аеропорту в Нижньокамську. Там також не приймають та не відправляють рейси.