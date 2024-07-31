До Білорусі прибула делегація міноборони Ірану: обговорювали співпрацю у сфері інженерного забезпечення
До Білорусі з візитом прибула делегація міністерства оборони Ірану. На зустрічі сторони обговорювали співпрацю у сфері інженерного забезпечення
Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.
Делегація прибула на чолі з начальником головного управління будівельних проєктів апарату заступника міністра оборони Ірану з інженерно-технічних питань Джавадом Газанфарнія.
У межах візиту відбулася зустріч начальника управління інженерних військ генштабу збройних сил Білорусі Павла Михайлова з делегацією.
Зазначається, що сторони під час зустрічі обговорили перспективи розвитку співробітництва у сфері інженерного забезпечення.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв працювати "над подальшим розширенням співпраці" з Північною Кореєю.
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