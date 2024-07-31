До Білорусі прибула делегація міноборони Ірану: обговорювали співпрацю у сфері інженерного забезпечення

Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

Делегація прибула на чолі з начальником головного управління будівельних проєктів апарату заступника міністра оборони Ірану з інженерно-технічних питань Джавадом Газанфарнія.

У межах візиту відбулася зустріч начальника управління інженерних військ генштабу збройних сил Білорусі Павла Михайлова з делегацією.

Зазначається, що сторони під час зустрічі обговорили перспективи розвитку співробітництва у сфері інженерного забезпечення.