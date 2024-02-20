До Києва прибув експрезидент Швейцарії та кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе

Про це повідомляє посольство Швейцарії в Києві в соцмережі Х.

"Експрезидент Швейцарії та кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе прибув до Києва", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у посольстві, головною метою його візиту стане роль Ради Європи у підтримці України проти російської агресії та у забезпеченні відповідальності та правосуддя.