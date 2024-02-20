До Києва прибув експрезидент Швейцарії та кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе
У вівторок, 20 лютого, до української столиці з візитом прибув колишній президент Швейцарії та кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи Ален Берсе
Про це повідомляє посольство Швейцарії в Києві в соцмережі Х.
"Експрезидент Швейцарії та кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе прибув до Києва", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у посольстві, головною метою його візиту стане роль Ради Європи у підтримці України проти російської агресії та у забезпеченні відповідальності та правосуддя.
- Востаннє Ален Берсе приїздив до України 25 листопада для участі в міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки.
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