До Києва прибув прем'єр-міністр Канади Марк Карні
У неділю, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України до Києва прибув прем'єр-міністр Канади Марк Карні
Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Щойно прибув до Києва, Україна. У цей День незалежності України, у цей критичний момент в історії країни, Канада посилює свою підтримку та зусилля на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні", - написав він.
На київському вокзалі Карні зустріли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"У цей особливий день – День Незалежності України – для нас важливо відчувати підтримку друзів. І Канада завжди поруч. Ми цінуємо допомогу та солідарність. Це додає нам сил у боротьбі й на шляху до спільної перемоги. Разом ми сильніші", - написав Єрмак на своєму Telegram-каналі.
- Раніше повідомлялось, що Кіт Келлог, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України, 24 серпня прибуде до Києва з дводенним візитом, щоб взяти участь у заходах з нагоди Дня Незалежності України.
- Біла Церква
