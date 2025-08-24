До Києва прибув прем'єр-міністр Канади Марк Карні

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Щойно прибув до Києва, Україна. У цей День незалежності України, у цей критичний момент в історії країни, Канада посилює свою підтримку та зусилля на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні", - написав він.

На київському вокзалі Карні зустріли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"У цей особливий день – День Незалежності України – для нас важливо відчувати підтримку друзів. І Канада завжди поруч. Ми цінуємо допомогу та солідарність. Це додає нам сил у боротьбі й на шляху до спільної перемоги. Разом ми сильніші", - написав Єрмак на своєму Telegram-каналі.