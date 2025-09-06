До Китаю прибув другий танкер із російським СПГ, який перебуває під санкціями США, - Bloomberg
У суботу, 6 вересня, до Китаю прибув другий танкер зі скрапленим природним газом із російського експортного заводу "Арктик СПГ 2", що перебуває під санкціями США
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що танкер "Восход", який перевозить вантаж із заводу "Арктик СПГ 2", причалив до імпортного терміналу Бейхай на півдні Китаю.
Перша партія з "Арктик СПГ 2" прибула до Китаю наприкінці серпня. Це сталося напередодні візиту російського диктатора Володимира Путіна, під час якого країни закріпили свої енергетичні відносини низкою угод.
У Bloomberg нагадали, що проєкт "Арктик СПГ 2" зіткнувся з проблемами в пошуку покупців після того, як адміністрація колишнього президента США Джо Байдена внесла його до санкційного списку в 2023 році.
Також за даними авторів, ще щонайменше три судна з "Арктик СПГ 2" перебувають на шляху до Китаю. Інші поставки можуть зайняти більше часу, оскільки на Північному морському шляху утворилася крига, що ускладнює проходження традиційних суден коротшим маршрутом до Азії.
- Раніше повідомлялося, що китайські нафтопереробні заводи розмістили нові замовлення на російську сиру нафту, яка буде відвантажуватися з портів, що зазвичай постачали її до Індії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе