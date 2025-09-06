До Китаю прибув другий танкер із російським СПГ, який перебуває під санкціями США, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що танкер "Восход", який перевозить вантаж із заводу "Арктик СПГ 2", причалив до імпортного терміналу Бейхай на півдні Китаю.

Перша партія з "Арктик СПГ 2" прибула до Китаю наприкінці серпня. Це сталося напередодні візиту російського диктатора Володимира Путіна, під час якого країни закріпили свої енергетичні відносини низкою угод.

У Bloomberg нагадали, що проєкт "Арктик СПГ 2" зіткнувся з проблемами в пошуку покупців після того, як адміністрація колишнього президента США Джо Байдена внесла його до санкційного списку в 2023 році.

Також за даними авторів, ще щонайменше три судна з "Арктик СПГ 2" перебувають на шляху до Китаю. Інші поставки можуть зайняти більше часу, оскільки на Північному морському шляху утворилася крига, що ускладнює проходження традиційних суден коротшим маршрутом до Азії.