"Добре проводить час, тролячи демократів": спікер Джонсон каже, що не бачить шляхів третього балотування Трампа

Про це він сказав під час виступу із Республіканською партією на 28-й день шатдауну, цитує Суспільне.

На питання журналістів щодо ймовірності третього президентства Трампа Джонсон згадав про 22-гу поправку. Її ухвалили в американській конституції в 1947 році. Відповідно до неї, одна й та сама людина може бути президентом США не більше двох каденцій.

Спікер палати представників зазначив, що мав розмову стосовно обмеження конституції з Трампом, додавши, що не бачить шляхів для його третього балотування.

Джонсон також заявив: для зміни поправки потрібно близько 10 років. Так, усі 50 штатів мали б ратифікувати ухвалу парламенту, а за змінення конституції мали б проголосувати дві третини палати представників і три чверті сенату.

"Він (Трамп) добре проводить час, тролячи демократів, які дуже переймаються цією перспективою", – сказав він.