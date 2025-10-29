"Добре проводить час, тролячи демократів": спікер Джонсон каже, що не бачить шляхів третього балотування Трампа
Спікер палати представників Майк Джонсон заявив, що не бачить шляхів для третього балотування Дональда Трампа на пост президента, адже для цього потрібно вносити поправки до конституції США
Про це він сказав під час виступу із Республіканською партією на 28-й день шатдауну, цитує Суспільне.
На питання журналістів щодо ймовірності третього президентства Трампа Джонсон згадав про 22-гу поправку. Її ухвалили в американській конституції в 1947 році. Відповідно до неї, одна й та сама людина може бути президентом США не більше двох каденцій.
Спікер палати представників зазначив, що мав розмову стосовно обмеження конституції з Трампом, додавши, що не бачить шляхів для його третього балотування.
Джонсон також заявив: для зміни поправки потрібно близько 10 років. Так, усі 50 штатів мали б ратифікувати ухвалу парламенту, а за змінення конституції мали б проголосувати дві третини палати представників і три чверті сенату.
"Він (Трамп) добре проводить час, тролячи демократів, які дуже переймаються цією перспективою", – сказав він.
- Раніше Дональд Трамп сказав, що вважає віцепрезидента Джей Ді Венса й держсекретаря Марко Рубіо головними претендентами на посаду президента, наступні вибори якого відбуватимуться у США в 2028 році
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.83 Купівля 41.83Продаж 42.29
- EUR Купівля 48.69Продаж 49.4
- Актуальне
- Важливе