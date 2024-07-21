Додатковий німецький Patriot прибув до України

Про це він заявив у вечірньому звернені.

Зазначається, що Зеленський заслухав доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука щодо сил протиповітряної оборони, зокрема про збиття "шахедів" та ворожих ракет.

"Зараз уже ми можемо сказати - є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну", - заявив президент.

Він подякував Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок: "В небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України".