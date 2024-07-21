Додатковий німецький Patriot прибув до України
Президент Володимир Зеленський увечері, 21 липня, заявив про посилення українських сил ППО - додатковий німецький Patriot прибув до України
Про це він заявив у вечірньому звернені.
Зазначається, що Зеленський заслухав доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука щодо сил протиповітряної оборони, зокрема про збиття "шахедів" та ворожих ракет.
"Зараз уже ми можемо сказати - є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну", - заявив президент.
Він подякував Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок: "В небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України".
- Наприкінці червня та на початку липня Німеччина "майже таємно та майже непомітно" передала Україні пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшло 39 танків.
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