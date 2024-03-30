"Доводиться соромитися його": німецький міністр закликав "друга Путіна" ексканцлера Шредера піти з СДПН

Про це він написав у Х.

Лаутербах заявив, що колись він дуже поважав Шредера. За його словами, ексканцлер мав мужність взятися за реформи, навіть якщо не все було правильно.

"На жаль, сьогодні нам доводиться соромитися його. Це вже не має нічого спільного з СДПН. Як "друг" Путіна, він повинен просто піти від нас у відставку", - зазначив міністр.