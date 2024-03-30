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"Доводиться соромитися його": німецький міністр закликав "друга Путіна" ексканцлера Шредера піти з СДПН

30 березня, 2024 субота
11:35
Світ Герхард Шредер

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах закликав свого однопартійця по Соціал-демократичній партії (СДПН) ексканцлера Герхарда Шредера залишити партію через близькість до російського диктатора Володимира Путіна

Про це він написав у Х.

Лаутербах заявив, що колись він дуже поважав Шредера. За його словами, ексканцлер мав мужність взятися за реформи, навіть якщо не все було правильно.

"На жаль, сьогодні нам доводиться соромитися його. Це вже не має нічого спільного з СДПН. Як "друг" Путіна, він повинен просто піти від нас у відставку", - зазначив міністр.

  • 28 березня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшла різноманітна спецтехніка, озброєння, безпілотники та спорядження.
Теги:
Росія
Володимир Путін
Німеччина
Війна з Росією
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