Спецтранспорт, дрони та озброєння: Німеччина надала Україні новий пакет допомоги
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшла різноманітна спецтехніка, озброєння, безпілотники та спорядження
Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
До нового пакета увійшли 5 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog і 9 гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog, 6 машин розмінування WISENT 1 та 2 мостоукладальники BEAVER, інженерні БРЕМ Bergepanzer 2 і БРЕМ 2A1 Dachs, 9 мінних тралів та 3 автомобілі для охорони кордону, а також 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros.
Крім того, українська армія отримає 14 розвідувальних БПЛА Vector, 30 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun і 5 засобів перешкод для дронів, 180 польових систем виявлення дронів RF 360, систему спостереження SATCOM і 330 інфрачервоних камер.
До пакета входять боєприпаси до танків Leopard 2A6 і 18 тис. боєприпасів калібру 155 мм, 24 тис. патронів калібру 40 мм, 2056 гранатометів RGW90 Matador і 70 гранатометів GMG.
Також 3 тис. камуфляжних сіток, 2 тис. пончо та 2 аварійних електрогенератори.
До передання готують ракети до систем ЗРК Patriot, а також 20 бойових бронемашин Marder та інше обладнання.
- 27 березня в міноборони ФРН повідомили, що Німеччина планує передати Україні 10 тис. артилерійських боєприпасів із арсеналів бундесверу.
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