Із арсеналів Бундесверу: Німеччина планує найближчими днями передати Україні 10 тис. артснарядів

Про це в середу, 27 березня,в інтерв'ю DW повідомив глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінґ.

Він розповів, що в Німеччині вирішили здійснювати постачання боєприпасів для України у три етапи, і ця поставка буде виконана в рамках першого з них.

"На другому етапі, у середньостроковій перспективі, Німеччина вирішила підтримати чеську ініціативу та взяти на себе витрати на закупівлю 180 тис. снарядів, які будуть передані Києву у другій половині поточного року", - йдеться у повідомленні.

Крістіан Фройдінґ вважає, що для успішного відбиття російських атак Україні найбільше потрібні "артилерійські снаряди, боєприпаси та ракети для сучасних систем ППО, а також броньовані бойові машини".

На довгострокову перспективу, на додаток до чеської ініціативи, Німеччина уклала двосторонню угоду про постачання Україні ще 100 тис. снарядів приблизно з четвертого кварталу. Але Фройдінґ не відповів, з якою саме країною укладено угоду.

Навчання українських військових у Німеччині

Фройдінґ також розповів про навчання у Німеччині українських військових. Торік навчання на німецьких полігонах пройшли 10 тис. військовослужбовців ЗСУ, у перші місяці 2024 року - ще від 3 до 4 тис. Цьогоріч міноборони ФРН готове надати таку можливість ще більшій кількості українських військових.

Проводиться навчання з поводження з тією бойовою технікою, яку Німеччина постачає Україні. Воно включає тактику застосування тих чи інших систем озброєнь, а також їх технічне обслуговування і ремонт. Водночас навчання в Німеччині проходять українські військовослужбовці різних спеціальностей, наприклад, санітари чи снайпери. Крім того в країні навчають управлінню військами.

Фройдінґ наголосив, що українські військові є "хорошими учнями".

"Так, навесні 2022 року, коли вони вперше прибули до Німеччини освоювати самохідні гаубиці PzH 2000, німецькі інструктори розраховували на навчання протягом кількох місяців, але насправді його термін виявився набагато коротшим", - йдеться у повідомленні.