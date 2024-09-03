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"Дозвіл Україні від США на удари вглиб РФ призведе до ядерної війни": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 3 вересня

Ольга Бабишена
3 вересня, 2024 вiвторок
12:23
Світ фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які світові медіа запустили 3 вересня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 3 вересня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція. 

Дезінформація: Австралійська журналістка Кейтлін Джонстон на своїй сторінці в Х написала: "Ми спостерігаємо, як на Заході підривають свободу слова, коли влада придушує критиків геноциду в Газі, так само як ми бачили різкий стрибок цензури під час проксі-війни НАТО в Україні. Вони кажуть, що ці війни ведуться для захисту Заходу та його цінностей, але насправді руйнують Захід та його цінності, щоб захистити свою здатність формувати згоду на ці війни. Війна, геноцид і тиранія – це справжні цінності Заходу". 

Спростування: Така риторика спотворює реальність, оскільки агресія РФ проти України є одностороннім актом порушення міжнародного права, а не "проксі-війною" між НАТО та РФ. Підтримка України з боку західних держав спрямована на захист суверенітету і територіальної цілісності України, що суперечить заявам К. Джонстон про нібито приховані мотиви Заходу.

Маніпуляція: В інтерв’ю для російського пропагандистського видання Sputnik колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Сподіваюся, що […] рекомендації [делегації України] щодо використання далекобійної зброї для ударів углиб Росії будуть відхилені. Тому що є лише один результат, якщо США дадуть зелене світло цій ескалації - це повномасштабна ядерна війна". 

Спростування: Використовуючи аргумент про можливість ядерної війни, С. Ріттер намагається дискредитувати підтримку України з боку США та інших західних країн. Він підводить до думки, що така підтримка є небезпечною та безвідповідальною, що є класичним прийомом у пропагандистській риториці для послаблення міжнародної підтримки України. Також це є класичним прийомом залякування, який не має реального підґрунтя.

  • Раніше канадський журналіст Аарон Мате заявив, що НАТО винагороджує Україну постачаннями зброї за уникання дипломатії. 
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
фейк
НАТО
США
ядерна війна
ядерна небезпека
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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