За версією ЦПД при РНБО України, 3 вересня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.

Дезінформація: Австралійська журналістка Кейтлін Джонстон на своїй сторінці в Х написала: "Ми спостерігаємо, як на Заході підривають свободу слова, коли влада придушує критиків геноциду в Газі, так само як ми бачили різкий стрибок цензури під час проксі-війни НАТО в Україні. Вони кажуть, що ці війни ведуться для захисту Заходу та його цінностей, але насправді руйнують Захід та його цінності, щоб захистити свою здатність формувати згоду на ці війни. Війна, геноцид і тиранія – це справжні цінності Заходу".

Спростування: Така риторика спотворює реальність, оскільки агресія РФ проти України є одностороннім актом порушення міжнародного права, а не "проксі-війною" між НАТО та РФ. Підтримка України з боку західних держав спрямована на захист суверенітету і територіальної цілісності України, що суперечить заявам К. Джонстон про нібито приховані мотиви Заходу.

Маніпуляція: В інтерв’ю для російського пропагандистського видання Sputnik колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Сподіваюся, що […] рекомендації [делегації України] щодо використання далекобійної зброї для ударів углиб Росії будуть відхилені. Тому що є лише один результат, якщо США дадуть зелене світло цій ескалації - це повномасштабна ядерна війна".

Спростування: Використовуючи аргумент про можливість ядерної війни, С. Ріттер намагається дискредитувати підтримку України з боку США та інших західних країн. Він підводить до думки, що така підтримка є небезпечною та безвідповідальною, що є класичним прийомом у пропагандистській риториці для послаблення міжнародної підтримки України. Також це є класичним прийомом залякування, який не має реального підґрунтя.