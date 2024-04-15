Друзі Путіна хочуть зруйнувати Євросоюз, - фон дер Ляєн застерегла ЄС від російського впливу на європейські вибори

Про це вона заявила в інтерв'ю RND.

"Паралельно з агресивною війною Володимира Путіна в Україні зростає антиєвропейська діяльність його ультралівих і ультраправих політичних друзів по всьому ЄС, таких як партія AfD в Німеччині. Європа зараз переживає подвійну атаку: ззовні та зсередини", - наголосила вона.

За її словами, наразі Європа переживає складні час, тому країни ЄС мають стати на захист своєї демократії.

"Вторгнення в Україну показало, що багато хто занадто довго недооцінював і ставився до Путіна і його запланованих дій легковажно. Давайте не будемо обманювати себе: Друзі Путіна хочуть зруйнувати Європейський Союз зсередини, через процес дезінтеграції", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона закликала всіх європейців, незалежно від того, до якої демократичної партії вони належать, йти на європейські вибори та зміцнювати політичний центр.

"Путін хоче вплинути на всі майбутні рішення на Заході цього року на свою користь: європейські вибори в червні, земельні вибори в Східній Німеччині наприкінці літа і вибори в США в листопаді. У ці дати слід очікувати спроб маніпуляцій, потоку неправдивих повідомлень, а також зривів і провокацій, які, при ближчому розгляді, мають своє походження з Росії", - пояснила президентка Єврокомісії.

Євросоюз, як стверджує фон дер Ляєн, не повинен піддаватися цьому впливу, а натомість "має триматися разом і стояти твердо, наприклад, послідовно продовжуючи надавати допомогу Україні".