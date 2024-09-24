Дуда розкритикував заяви свого уряду про те, що Україна не вступить до ЄС без вирішення "волинського питання"

Про це він заявив в інтерв'ю Polsat News, пише Rzeczpospolita.

Дуда наголосив, що Путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію в Євросоюз, і додав, що якщо хтось говорить, що збирається заблокувати вступ України до ЄС, то він "іде в ногу з політикою Володимира Путіна".

"Я хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри, прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви. Це складні питання, в тому числі й для самих українців, які треба враховувати, які роками замовчувалися", - сказав президент Польщі.

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Він також зазначив, що намагається діяти таким чином, щоб "не створювати точок напруги між Варшавою і Києвом, наскільки це можливо".

"Це було нелегко, тому що між нами є складні теми. Але я також обговорював ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента в Луцьку, в річницю Волинської трагедії", - сказав Дуда.

Водночас він наголосив, що в інтересах України також "знайти порозуміння з Польщею щодо всіх складних питань, в тому числі історичних".

Що передувало

Наприкінці липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не має підтримувати вступ України в ЄС, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії 1943 року.

Пізніше також прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що Косіняк-Камиш мав рацію, коли сказав, що Україна не може бути прийнята до Євросоюзу, поки Варшава і Київ не вирішать питання щодо Волинської трагедії, та додав, що міністр оборони цими словами "не відкрив Америку".

"Україна не буде членом Європейського Союзу без згоди Польщі. Україна повинна відповідати стандартам, а вони різноманітні - це не лише питання кордону, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання, я б сказав, культурно-політичних стандартів", - зазначив Туск.