Дуда заявив, що Польща може надати Україні радянські зенітні ракети радянського виробництва

Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав на брифінг у Вільнюсі в четвер, 11 квітня, передає Інтерфакс.

"Сьогодні під час двосторонньої зустрічі я і президент Володимир Зеленський обговорювали певні запаси ракет, які ми досі маємо, з радянських часів. Ми обговорювали можливість передачі їх Києву, щоб забезпечити протиповітряну оборону для України. Я говоритиму з міністром оборони, коли повернуся до Польщі", – сказав він.

Щодо систем Patriot, які розміщені в Польщі, Дуда зауважив, що вони "були розгорнуті армією США". Також він нагадав, що є системи, розгорнуті британськими збройними силами в Польщі. Проте вони потрібні полякам для захисту, адже вони теж "постійно перебувають під загрозою російської атаки".

"Дозвольте мені також нагадати вам, що з усіх держав, які є сусідами з Україною, яка зазнала вторгнення Росії, в Польщі російська ракета завдала шкоди й прилетіла. Це в Польщі російські ракети порушують наш повітряний простір", – додав Дуда.