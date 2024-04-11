Дуда заявив, що Польща може надати Україні радянські зенітні ракети радянського виробництва
Варшава може передати Україні зенітні ракети радянського виробництва. Водночас розгорнуті в Польщі системи Patriot потрібні їм для захисту від російських загроз
Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав на брифінг у Вільнюсі в четвер, 11 квітня, передає Інтерфакс.
"Сьогодні під час двосторонньої зустрічі я і президент Володимир Зеленський обговорювали певні запаси ракет, які ми досі маємо, з радянських часів. Ми обговорювали можливість передачі їх Києву, щоб забезпечити протиповітряну оборону для України. Я говоритиму з міністром оборони, коли повернуся до Польщі", – сказав він.
Щодо систем Patriot, які розміщені в Польщі, Дуда зауважив, що вони "були розгорнуті армією США". Також він нагадав, що є системи, розгорнуті британськими збройними силами в Польщі. Проте вони потрібні полякам для захисту, адже вони теж "постійно перебувають під загрозою російської атаки".
"Дозвольте мені також нагадати вам, що з усіх держав, які є сусідами з Україною, яка зазнала вторгнення Росії, в Польщі російська ракета завдала шкоди й прилетіла. Це в Польщі російські ракети порушують наш повітряний простір", – додав Дуда.
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Під час атаки Росії по території України 24 березня ворожа крилата ракета залітала на територію Польщі, через що країна підіймала свою та союзницьку авіацію. МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень він РФ за черговий такий інцидент. Утім посол Росії проігнорував виклик до МЗС.
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У генштабі ЗС Польщі пояснили, що не збили російську ракету на кордоні з Україною, оскільки це було б ризиковано.
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