"Думаю, час відкриє через його ім'я всю його діяльність": кардинал Микола Бичок про те, чого очікувати від Папи Лева XIV

Про це повідомила журналістка Еспресо Маріанна Сороневич.

"Так, ми, як українці, очікуємо, скажем, підтримку апостольській столиці, і, зокрема, Святішого Отця не на 95%, 97%, ми такі, що ми хочемо на всі 100%. Проте, справді, ви розумієте, що Папа, він є Папа не тільки для українців, для австралійців, він є Папа для цілого світу", - наголосив кардинал.

Водночас він зауважив, що Папа є не лише главою Католицької церкви для вірян усього світу, а й очільником Ватикану.

"І тому справді ми надіємося, що цей новий Папа, який прийшов, він буде цим правдивим свідком Христа, але правдивим свідком України, яка на взір Христа терпить, мучиться, її розпинають, вона заливається кров'ю", - висловив сподівання кардинал Бичок.

Читайте також: "Папа Лев XIV показав ознаки об’єднавчої сили для світу", – кардинал Микола Бичок

Він зазначив, що вірить, що Лев XIV буде "добрим Папою". Кардинал додав, вибір імені Лев XIV може вказувати на прагнення нового Папи наслідувати свого попередника Лева XIII, який був відомий своєю сильною позицією в соціальних питаннях та підтримці людей.

"Справді, я маю велику надію і вірю, що Папа Лев XIV він буде, власне, тим добрим Папою. Тому що це ще також велика загадка, чому він вибрав це ім'я Лев. Почитайте собі історію про його попередника Лева XIII, який справді був дуже сильний, власне, в таких соціальних питаннях, в підтримці людей. Тому я думаю, що час покаже не тільки його ім'я, але відкриє також через його ім'я всю його діяльність", - підсумував він.