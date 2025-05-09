"Думаю, час відкриє через його ім'я всю його діяльність": кардинал Микола Бичок про те, чого очікувати від Папи Лева XIV
Кардинал Микола Бичок визнав, що хоча українці очікують від Ватикану та нового Папи Римського Лева XIV 100-відсоткової підтримки, він є Папою для усього світу, але запевнив, значення обраного ним імені вказує на прагнення допомагати людям
Про це повідомила журналістка Еспресо Маріанна Сороневич.
"Так, ми, як українці, очікуємо, скажем, підтримку апостольській столиці, і, зокрема, Святішого Отця не на 95%, 97%, ми такі, що ми хочемо на всі 100%. Проте, справді, ви розумієте, що Папа, він є Папа не тільки для українців, для австралійців, він є Папа для цілого світу", - наголосив кардинал.
Водночас він зауважив, що Папа є не лише главою Католицької церкви для вірян усього світу, а й очільником Ватикану.
"І тому справді ми надіємося, що цей новий Папа, який прийшов, він буде цим правдивим свідком Христа, але правдивим свідком України, яка на взір Христа терпить, мучиться, її розпинають, вона заливається кров'ю", - висловив сподівання кардинал Бичок.
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Він зазначив, що вірить, що Лев XIV буде "добрим Папою". Кардинал додав, вибір імені Лев XIV може вказувати на прагнення нового Папи наслідувати свого попередника Лева XIII, який був відомий своєю сильною позицією в соціальних питаннях та підтримці людей.
"Справді, я маю велику надію і вірю, що Папа Лев XIV він буде, власне, тим добрим Папою. Тому що це ще також велика загадка, чому він вибрав це ім'я Лев. Почитайте собі історію про його попередника Лева XIII, який справді був дуже сильний, власне, в таких соціальних питаннях, в підтримці людей. Тому я думаю, що час покаже не тільки його ім'я, але відкриє також через його ім'я всю його діяльність", - підсумував він.
- Крім того, кардинал Микола Бичок висловив упевненість, що новий Папа Римський Лев XIV не лише говоритиме про надію, але й втілюватиме її в життя, зокрема, ця надія проявиться у досягненні справедливого миру в Україні.
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