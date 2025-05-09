Лев XIV не тільки говоритиме про надію, а й втілюватиме її, вона проявиться у справедливому мирі в Україні, - кардинал Микола Бичок

Про це повідомила журналістка Еспресо Маріанна Сороневич.

"Лев XIV не тільки буде говорити про надію, він буде її втілювати в життя, і, зокрема, ця надія проявиться в цьому справедливому мирі в Україні, але й також по всіх куточках світу, де точиться війна", - наголосив кардинал.

Відповідаючи на запитання журналістки щодо можливого продовження практики допомоги з обміном полоненими, яку здійснював Папа Франциск, кардинал Бичок підтвердив, що продовження буде однозначно.

"Так, продовження буде однозначно. В який спосіб, ми дізнаємося пізніше, але Ватикан завжди був стороною, яка буде представляти захист людей", - пояснив він.

Кардинал Бичок також зауважив, що на останньому синоді минулого року Папа Франциск приділяв особливу увагу питанню допомоги українським вірянам та всім, хто постраждав від війни – пораненим, тим, хто втратив близьких, полоненим і зниклим безвісти.

"Тобто справді це питання миру є дуже глобальне, але справді найосновніше (...) справедливий мир - це справді засудження Росії як агресора, належне покарання Росії як агресора та оправдання України", - підсумував він.

Яким був Папа Франциск та його ставлення до України

За життя Папа Франциск неодноразово висловлював свою глибоку стурбованість ситуацією в Україні та засуджував війну. Він закликав до припинення насильства, виступав за мирне врегулювання конфлікту та надавав гуманітарну допомогу постраждалим.

Ватикан, під керівництвом Папи Франциска, активно залучався до процесів обміну полоненими між Україною та Росією, демонструючи свою готовність виступати посередником у складних гуманітарних питаннях.

Зокрема, Франциск готовий був приїхати до оточеного Маріуполя у травні 2022 року, однак цього так і не сталося.

Папа також неодноразово молився за Україну та закликав світову спільноту до солідарності з українським народом. Хоча деякі його висловлювання викликали дискусії, загалом позиція Папи Франциска щодо війни в Україні була спрямована на підтримку постраждалих та пошук шляхів до миру.

Папа Римський Франциск пішов із життя 21 квітня. Йому було 88 років.