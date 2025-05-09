Папа Франциск збирався приїхати до оточеного Маріуполя у травні 2022 року, - посол Ватикану

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів апостольський нунцій (посол Ватикану) в Україні Вісвальдас Кульбокас.

Рішення про приїзд до України Папа Франциск міг ухвалювати лише самостійно й він був готовий приїхати до України у травні 2022 року, коли ситуація у Маріуполі досягла пікового моменту, зазначив посол.

"Я пам'ятаю, що у 2022 році навіть був такий момент - 15 травня - коли захисники Маріуполя ще не були в полоні. Була така дуже складна пропозиція, щоб співпрацювали різні країни. Це така, можливо, утопічна ідея залучити Китай, Туреччину і Папу Франциска як морального авторитета, щоб допомогти захисникам Маріуполя вийти живими і навіть не те щоб повернутися на неокуповану територію України, і не піти в полон, але поїхати в іншу країну, щоб там перебувати в час війни", - розповів Кульбокас.

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За його словами, коли він сказав понтифіку про обговорення пропозиції порятунку українських воїнів, відразу отримав відповідь від Папи Франциска - якщо так станеться, він приїде в Україну до Маріуполя.

"Тобто, духовно Папа Франциск був готовий приїхати до України. Цей приклад мені підказує, що рішення Папи залежало від його розуміння, коли він може більш корисним", - наголосив він.

Посол пояснив, що для Папи Франциска не було питанням показати, що він з Україною, а питання - коли його присутність надасть найбільші результати.

"Я спілкувався декілька разів з Папою, і я навіть бачив, що його розуміння змінювалось, тому що у 2022 році я вже зрозумів, що він вже готувався приїхати, я його чекав. Потім щось змінилось в його думках. І в кінці 2024 - на початку 2025 року, ще раз змінилась його позиція. Я вже заново почав чекати його візиту в Україну. Тільки не було конкретності коли", - сказав Кульбокас.

За його словами, Папа Франциск був такий, що навіть коли ухвалював рішення, "він почував себе вільним змінити його, якщо розумів, що це помилкове рішення, або якась нова інформація приходить до нього".

"Для мене ніколи не було легко зрозуміти, чи приїде, чи ні, і коли може приїхати", - додав Кульбокас.