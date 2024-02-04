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Дутерте закликав до незалежності Мінданао, у відповідь Філіппіни обіцяють застосувати "силу"

4 лютого, 2024 неділя
13:00
Світ Родріго Дутерте

Уряд Філіппін використовуватиме свої "авторитет і силу", щоб придушити будь-які спроби відокремити від країни регіон Мінданао, до чого закликав експрезидент Філіппін Родріго Дутерте

Про це повідомляє Bloomberg.

"Національний уряд без вагань використає свій авторитет і сили, щоб придушити та зупинити будь-які спроби розчленувати республіку", - заявив, представник служби безпеки в уряді президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого Едуардо Ано.

Таким чином він відповів на заяви експрезидента Дутерте, які він зробив минулого тижня, попередивши, що регіон Мінданао стане незалежним, якщо Маркос продовжить плани внесення змін до конституції, щоб стимулювати економіку. Дутерте звинуватив президента в прагненні змінити конституцію, щоб зміцнити свою владу.

Прихильники Дутерте кажуть, що зміна конституції невчасна, оскільки нація все ще бореться з високими цінами на продовольство, злочинністю та іншими проблемами.

Уряд Маркоса вважає, що заклики до відділення загрожують звести нанівець зусилля, спрямовані на припинення десятиліть збройного конфлікту на Мінданао, другому за величиною острові Філіппін.

Довідково. У 2014 році уряд уклав мирну угоду з найбільшою мусульманською повстанською групою в регіоні після десятиліть повстання, під час якого загинуло близько 200 тис. людей.

Що відомо про Дутерте

З 30 червня 2016 року по 30 червня 2022 року Родріго Дутерте був президентом Філіппін. Під час його правління в країні почалися масові вбивства наркодилерів та підозрюваних у наркоторгівлі. Тоді США заявили, що можуть припинити постачання зброї для армії Філіппін, якщо й надалі в цій країні відбуватимуться порушення принципу верховенства права, процесуальних гарантій та прав людини.

До середини січня 2017 р. повідомлялося про 6299 убитих у війні з наркоторгівлею.

Спеціальний доповідач ООН з проблеми позасудових страт Аньєс Каламар у серпні 2016 р. заявила, що заклики Дутерте вбивати тих, кого він вважає наркодилерами, є безвідповідальним кроком, і, щобільше, такі вчинки є злочином. На що Дутерте різко відреагував: "Можливо, нам слід відокремитися від ООН. Навіщо нам вислуховувати ці дурниці?"

У жовтні 2021 року Родріго Дутерте оголосив, що не балотуватиметься на пост віцепрезидента у 2022 році й піде з політичного життя.

Після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну Дутерте, відомий жорстокими позасудовими розправами, розкритикував політику Путіна та назвав його дітовбивцею. Він також додав, що РФ веде в Україні не "спеціальну військову операцію", а справжню повномасштабну війну проти суверенної держави.

Теги:
Філіппіни
Військові новини
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