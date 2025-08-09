Дуже погано, що переміг Навроцький, - польський діяч Міхнік

Про це заявив польський громадсько-політичний діяч, журналіст, дисидент Адам Міхнік в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

Він відповів на питання, чого очікувати від нового президента Польщі та його прихильників.

"Я від нього не очікую нічого хорошого. Я вважаю, що це погано, що він переміг, дуже погано. Це не була тріумфальна перемога, це була мінімальна перемога, нічия з невеликою перевагою. Але маємо що маємо. Треба буде з ним жити", - сказав Міхнік.

Він наголосив, що в Польщі були різні президенти.

"Був такий президент, котрий довго керував, а коли надійшло випробування, то виїхав до Швейцарії як її громадянин - то був президент ІІ-ї Польської Республіки Мосцицький. Я погано дивлюся на те, що говорить табір президента Навроцького, і думаю, що це поганий знак для Польщі. Наш поет Адам Міцкевич говорив так: "Що робить фермер, якщо йому град знищить урожай, - то сіє заново". Тож маємо наново сіяти інше повідомлення, ніж те, яке нам пропонує Навроцький і його прихильники. Це не буде легко, але хто сказав, що все в житті буде легко. Ми маємо вірити, що ми справимося. Так, як ми справилися рік тому з брунатною хвилею перемог у Польщі. Румунам вдалося, Молдові вдалося, но і нам вдасться. Треба в це вірити", - вважає діяч.