Двоє помічників Байдена залишать посади у Білому домі, щоб допомогти у передвиборчій кампанії, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що радники Майк Донілон і Дженніфер О'Меллі Діллон працювали на керівних посадах у Білому домі з моменту вступу Байдена на посаду президента Штатів.

Донілон був поруч з Байденом протягом десятиліть, а О'Меллі Діллон керувала його кампанією 2020 року. Очікується, що найближчими тижнями вони почнуть працювати у Вілмінгтоні, штат Делавер, де розташована штаб-квартира передвиборчої кампанії Байдена на 2024 рік.

Bloomberg підкреслює, що досі Байден залишав своїх найближчих радників у Білому домі. Його передвиборчою кампанією керує Джулі Чавес Родрігес з моменту її запуску у квітні 2023 року. За словами представників штабу Байдена, вона зберігає за собою посаду керівника кампанії, але прихід Донілона і О'Меллі Діллон свідчить про посилення передвиборчого штабу.

У письмовій заяві Байден похвалив Донілона за його багаторічну службу, а О'Меллі Діллон - за лідерство та організаторські здібності.

У той час як Чавес Родрігес зберігає свою посаду, Байден сказав, що О'Меллі Діллон "присвятить свої таланти тому, щоб знову вести кампанію до перемоги у 2024 році".

Очікується, що Донілон допомагатиме контролювати стратегію кампанії щодо повідомлень та роботу зі ЗМІ, а О'Меллі Діллон працюватиме над організацією шляху до перемоги через штати, де відбуватимуться перегони.

Як пише видання, рішення про залучення двох ключових помічників до передвиборчого штабу прийнято на тлі того, як кампанія Байдена намагається завоювати довіру громадськості, а опитування показують, що він йде майже “пліч-о-пліч” із республіканським конкурентом Дональдом Трампом, якого переміг у 2020 році.