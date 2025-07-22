Двоюрідну сестру принців Вільяма та Гаррі знайшли мертвою поруч із вогнепальною зброєю
Розі Рош, 20-річна двоюрідна сестра принців Вільяма та Гаррі, онука дядька принцеси Діани, померла у своєму будинку 14 липня. Її знайшла мати з вогнепальною зброєю поруч
Про це пише The Sun.
Як стало відомо з матеріалів розслідування, 20-річна Розі Рош, онука дядька принцеси Діани, померла у своєму будинку 14 липня. Її знайшли мама та сестра. Розі Рош збирала речі, щоб поїхати з друзями.
Поруч з нею на території маєтку в Нортоні, поблизу Малмсбері, графство Вілтшир, виявили вогнепальну зброю.
Розслідування було розпочато в суді коронера Вілтшира та Свіндона та відкладено до 25 жовтня.
Місцевий коронер Грант Дейвіс заявив, що поліція визнала смерть непідозрілою — "без жодного втручання третіх осіб".
Розі вивчала англійську літературу в університеті Дарема.
"Співробітники та студенти університетського коледжу надзвичайно засмучені трагічною смертю Розі Рош.Розі була студенткою першого курсу, яка навчалася на факультеті англійської літератури. Розі чудово влаштувалася в університеті та коледжі та мала багато друзів. Її любили за її креативність, енергію, любов до книжок, поезії та подорожей, а також за багато інших талантів. Нам буде її дуже не вистачати. Наші думки та співчуття з родиною та друзями Розі, і ми пропонуємо підтримку тим, хто постраждав у цей надзвичайно важкий час", - заявила професорка Венді Паверс, директорка університетського коледжу Дарема.
Її родина висловила повагу в повідомленні про смерть.
"Люба донька Г'ю та Піппи, неймовірна сестра Арчі та Агати, онука Дерека та Рей Лон", - написали вони.
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