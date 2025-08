Джастін Тімберлейк заявив, що страждає на хворобу Лайма

Про це він написав в Instagram.

Тімберлейк написав: "Я борюся з деякими проблемами зі здоров’ям, і мені поставили діагноз хвороба Лайма – я кажу це не для того, щоб вам було шкода мене – але щоб пролити світло на те, з чим я зіткнулася за лаштунками".

Він додав, що життя з цим може бути виснажливим, як психічно, так і фізично.

"Коли мені вперше поставили діагноз, я, безперечно, був шокований. Але принаймні я міг зрозуміти, чому я був на сцені з величезним нервовим болем або просто відчував шалену втому чи нудоту", - розповів співак.

Публікація Тімберлейка з'явилася після більш ніж року його туру, який розпочався у квітні 2024 року, приблизно через місяць після виходу альбому Everything I Thought It Was.

Співак зіткнувся з критикою після того, як його виступи вважалися млявими, а деякі шанувальники розкритикували концерт у соціальних мережах. Нещодавно деякі коментатори вказали на те, що, на їхню думку, поведінка Тімберлейка було ознаками втоми або поганого здоров'я під час його виступів.

Тімберлейк відповів на ці занепокоєння, сказавши: "Я зіткнувся з особистим рішенням. Припинити гастролювати? Чи продовжувати і розібратися. Я вирішив, що радість, яку мені приносять виступи, набагато переважає швидкоплинний стрес, який відчувало моє тіло. Я так радий, що продовжив".

Тімберлейк — не перший відомий музикант, який публічно висловився про свою боротьбу з діагнозом хвороби Лайма. Авріл Лавін, Джастін Бібер та Шанайя Твейн також зізналися, що страждали від цієї хвороби.

Хвороба Лайма може тривати багато місяців або навіть років. Кліщі, які можуть бути переносниками хвороб, останнім часом поширюються у США, особливо через потепління.