Джиммі Кіммел після повернення на ТБ звинуватив Трампа у спекуляціях на вбивстві Чарлі Кірка
Американський телеведучий Джиммі Кіммел 23 вересня відновив роботу в ефірі ABC після короткої перерви, пов’язаної з його висловлюваннями щодо вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка
Під час повернення комік Джиммі Кіммел заявив, що "ніколи не мав наміру применшувати значення вбивства молодого чоловіка", повідомляє BBC.
Ведучий у своєму монолозі заявив, що Трамп та його союзники "відчайдушно намагаються охарактеризувати цього хлопця, який убив Чарлі Кірка, як когось іншого, окрім одного з них", прагнучи "заробити на цьому політичні бали". Також він порівняв реакцію Трампа на смерть активіста з тим, "як чотирирічна дитина оплакує золоту рибку".
У своєму виступі комік розкритикував президента США за заклики до звільнення телеведучих, які висвітлюють події критично щодо нього. "Наш лідер радіє втраті людьми засобів до існування, бо він не сприймає жартів", – сказав Кіммел, назвавши таку позицію "неамериканською" та "небезпечною".
Кіммел також звинуватив голову Федеральної комісії зі зв’язку США Брендана Карра у "тактиці мафії" та пожартував над промовою Дональда Трампа в ООН. Водночас він визнав, що його попередні слова могли здатися "невчасними" чи "незрозумілими".
Президент Дональд Трамп привітав відсторонення Кіммела, але розкритикував його поновлення, написавши: "Я не можу повірити, що ABC Fake News повернули Джиммі Кіммелу його роботу". Пізніше він додав, що аудиторія ведучого "зникла", а його талант "ніколи не існував".
Раніше шоу було скасоване після обурення, викликаного словами Кіммела про напад на Кірка.
- Нагадаємо, що 10 вересня, у Сполучених Штатах Америки під час виступу застрелили політичного активіста та блогера Чарлі Кірка.
- У середу, 17 вересня, телеканал ABC, що належить Walt Disney, заявив, що припиняє ефір шоу Jimmy Kimmel Live.
- У вівторок, 23 вересня, компанія Disney відновить трансляцію шоу Джиммі Кіммела під назвою Jimmy Kimmel Live!
