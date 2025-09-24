Джиммі Кіммел після повернення на ТБ звинуватив Трампа у спекуляціях на вбивстві Чарлі Кірка

Під час повернення комік Джиммі Кіммел заявив, що "ніколи не мав наміру применшувати значення вбивства молодого чоловіка", повідомляє BBC.

Ведучий у своєму монолозі заявив, що Трамп та його союзники "відчайдушно намагаються охарактеризувати цього хлопця, який убив Чарлі Кірка, як когось іншого, окрім одного з них", прагнучи "заробити на цьому політичні бали". Також він порівняв реакцію Трампа на смерть активіста з тим, "як чотирирічна дитина оплакує золоту рибку".

У своєму виступі комік розкритикував президента США за заклики до звільнення телеведучих, які висвітлюють події критично щодо нього. "Наш лідер радіє втраті людьми засобів до існування, бо він не сприймає жартів", – сказав Кіммел, назвавши таку позицію "неамериканською" та "небезпечною".

Кіммел також звинуватив голову Федеральної комісії зі зв’язку США Брендана Карра у "тактиці мафії" та пожартував над промовою Дональда Трампа в ООН. Водночас він визнав, що його попередні слова могли здатися "невчасними" чи "незрозумілими".

Президент Дональд Трамп привітав відсторонення Кіммела, але розкритикував його поновлення, написавши: "Я не можу повірити, що ABC Fake News повернули Джиммі Кіммелу його роботу". Пізніше він додав, що аудиторія ведучого "зникла", а його талант "ніколи не існував".

Раніше шоу було скасоване після обурення, викликаного словами Кіммела про напад на Кірка.