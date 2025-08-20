"Є інші завдання": в Польщі заявили, що не відправлятимуть своїх військових в Україну
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна братиме участь у Коаліції охочих, але не відправлятиме війська в Україну. Це нібито позиція всіх поляків
Про це пише RMF FM.
У середу під час пресконференції в Мінську-Мазовецькому Владислава Косіняка-Камиша, зокрема, запитали, що потрібно робити, аби не повторилася ситуація, коли польські представники не беруть участі в переговорах щодо завершення війни в Україні, а також про заяви політиків з PiS, які кажуть, що Польща не відправить солдатів в Україну.
"Ми не відправимо польських військових в Україну. Це позиція уряду не від цього тижня, а вже протягом багатьох місяців", — відповів міністр національної оборони.
Він заявив, буцімто цю позицію поділяють усі поляки. Водночас, за словами чиновника, те, що Польща не відправлятиме свої війська в Україну, не означає, що вона не бере участі в так званій Коаліції охочих.
"У нас є інші завдання, і зараз ідеться про відносини з нашими союзниками, які цілком розуміють позицію Польщі", — наголосив міністр.
Серед таких завдань він назвав захист східного флангу НАТО, охорону польсько-білоруського кордону, де, як він зазначив, постійно залучені 5–6 тис. військових, а також інфраструктурне та логістичне забезпечення для можливої миротворчої місії.
"У цьому процесі на території Польщі будуть залучені десятки, сотні, тисячі польських військових, аби забезпечити союзницькі війська, які перебувають у Польщі, або, за потреби, забезпечити війська союзників, що могли б дислокуватися в Україні", — підсумував глава міноборони.
- Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
- Водночас Bloomberg повідомив, що у випадку ймовірної мирної угоди 10 європейських країн готові відправити своїх військових в Україну для гарантій безпеки.
- 20 серпня голова комітету бундестагу з оборони заявив, що Німеччина може відправити військових в Україну після укладання миру.
- Біла Церква
