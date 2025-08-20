"Є інші завдання": в Польщі заявили, що не відправлятимуть своїх військових в Україну

Про це пише RMF FM.

У середу під час пресконференції в Мінську-Мазовецькому Владислава Косіняка-Камиша, зокрема, запитали, що потрібно робити, аби не повторилася ситуація, коли польські представники не беруть участі в переговорах щодо завершення війни в Україні, а також про заяви політиків з PiS, які кажуть, що Польща не відправить солдатів в Україну.

"Ми не відправимо польських військових в Україну. Це позиція уряду не від цього тижня, а вже протягом багатьох місяців", — відповів міністр національної оборони.

Він заявив, буцімто цю позицію поділяють усі поляки. Водночас, за словами чиновника, те, що Польща не відправлятиме свої війська в Україну, не означає, що вона не бере участі в так званій Коаліції охочих.

"У нас є інші завдання, і зараз ідеться про відносини з нашими союзниками, які цілком розуміють позицію Польщі", — наголосив міністр.

Серед таких завдань він назвав захист східного флангу НАТО, охорону польсько-білоруського кордону, де, як він зазначив, постійно залучені 5–6 тис. військових, а також інфраструктурне та логістичне забезпечення для можливої миротворчої місії.

"У цьому процесі на території Польщі будуть залучені десятки, сотні, тисячі польських військових, аби забезпечити союзницькі війська, які перебувають у Польщі, або, за потреби, забезпечити війська союзників, що могли б дислокуватися в Україні", — підсумував глава міноборони.